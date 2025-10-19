Radiografía de las carreteras de la Comunidad Valenciana: 110 accidentes mortales en 2024 y un punto negro en el baipás

La cuarta comunidad con más víctimas mortales en accidentes de tráfico en 2024 y la que incluye en su red viaria el punto con más siniestralidad de toda España. La Comunidad Valenciana ostenta una posición preocupante en el mapa nacional de la siniestralidad vial. El año pasado fue la segunda comunidad autónoma en la que más crecieron los accidentes en carretera, solo por detrás de Andalucía. De enero a diciembre de 2024, un total de 110 personas perdieron la vida en la carretera, en el tercer año con peores registros de la década. De estas víctimas mortales, tres murieron como consecuencia de accidentes en el baipás, el punto más negro de la red viaria de toda España. También acumula 124 personas heridas en un solo año. Los contratistas reclaman que continúe la licitación de las obras en los tramos que quedan pendientes y denuncian que la infraestructura ya nació “insuficiente y peligrosa”. Es la punta del iceberg de la siniestralidad vial en todo el territorio autonómico.

Uno de los peores años de la década

El año 2024, el último del que hay datos en el Informe de siniestralidad mortal en vías interurbanas del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT, no fue un buen año para la seguridad en carretera. La Comunidad Valenciana fue la segunda en la que más crecieron los accidentes mortales, 22 más que en 2023. Con ese crecimiento, alcanzaron los 110 siniestros. No es la peor cifra en los últimos diez años, pero sí está entre las peores: 2018 fue el año más mortífero, con 132 muertes en carretera, y 2016 fue el segundo peor, con 117.

imagen del baipás / Francisco Calabuig

La tendencia parecía haber cambiado, pero de los 88 fallecimientos en 2023 se pasó, el año pasado, a 110, es decir, un 25% más de muertes que en el año anterior. Si se toma como referencia el año 2019, es decir, hace cinco años, el crecimiento de los siniestros mortales es de un 11%.

Alicante y Valencia salen peor paradas

En el mapa de la distribución territorial de los accidentes en carretera que elabora anualmente la DGT, la línea de costa de la Comunidad Valenciana, aunque no solo, concentra gran parte de los puntos. Aun así, la distribución de los siniestros no es equitativa por provincias: en Castellón, en 2024 hubo 21 accidentes mortales, menos de la mitad de los 45 de Alicante y los 44 de Valencia.

Pero el crecimiento de estos siniestros en Castellón es acusadísimo: de hecho, en un solo año casi se han duplicado con el paso de 11 personas fallecidas a 21. En Alicante, pasaron desde el año anterior de 31 a 45, mientras que en València decrecen en dos: de 46 a 44 en 2024.

Geolocalización de los accidentes mortales en 2024 / DGT

El baipás: 3 muertos al año y 230 accidentes

Más de 230 accidentes, tres de ellos mortales, en un solo año. Hasta nueve horas y 18 minutos de retención. Todo ello, ocurrido en solo 30 kilómetros, en el baipás de València, un verdadero punto negro para la seguridad vial. El tramo comprendido entre el kilómetro 330 y el 337 del baipás ostenta el “triste liderazgo de España” en siniestralidad, atascos y número de coches que circulan, como denuncia Manuel Miñes, gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana, que ha recopilado datos de la Dirección General de Tráfico para este tramo.

En total, en 2024 hubo en el baipás 235 accidentes, y 65 de ellos tuvieron víctimas, en tres casos mortales. Pero, en 16 de los accidentes sin fallecidos hubo personas hospitalizadas, y en otros 108 hubo personas heridas a las que no fue necesario hospitalizar. Las cifras de los últimos seis años, desde 2018, no dejan lugar a dudas sobre la consideración de “punto negro” que señalan los contratistas: 1427 accidentes, 444 con víctimas y 14 de ellos mortales. En seis años, 151 hospitalizados por siniestros en este tramo y otros 649 heridos que no fueron a centros hospitalarios.

Datos de siniestralidad en el baipás / Cámara de contratistas / DGT

Retenciones de hasta 9 horas

Pero el baipás es también, en muchas ocasiones, un embudo para el tráfico. Uno que genera atascos kilométricos y lentos. Solo en 2024, se generaron retenciones en 157 ocasiones. De media, cada atasco duró una hora y 46 minutos, pero el más largo tuvo a los conductores retenidos durante 9 horas y 18 minutos. De media, cada retención se alarga durante casi 5 kilómetros, 4,82 en concreto.

Miñes señala también que es uno de los puntos con más intensidad media diaria de tráfico de España. En concreto, por el kilómetro 325 pasan cada día casi 109.000 coches al día, un 32% de ellos pesados. Se trata de 70.240 vehículos ligeros al día de ida y 78.498 de vuelta. y más de 34.000 por sentido diariamente.

“Grave perjuicio económico”

Por eso, la Cámara de Contratistas ha urgido a través de varias cartas al ministro de Transportes para que finalice las obras del baipás, además de reivindicar unos adecuados accesos al Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD) en Bétera. Asimismo, Manuel Miñes lamenta que se haya producido un perjuicio en el normal progreso de las obras, “con grave perjuicio económico tanto para el contribuyente como para el usuario”.

Del mismo modo, Francisco Selma, delegado en la Comunidad Valenciana de la Asociación Española de la Carretera denunció que entre junio y agosto los accidentes con retenciones kilométricas asociadas fueron frecuentes. “Está en construcción, al 50- 60 % el tramo I del baipás, pero el día que se ponga en servicio será insuficiente si no se pone en servicio el tramo II, entre la CV- 35 y la V-30”, concluye.