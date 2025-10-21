La magistrada de la dana cita a declarar al asesor de la exconsellera Pradas que grabó imágenes del Cecopi no entregadas

La letrada de la administración de justicia del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha dictado y notificado este martes a las partes dos diligencias en las que fija el 14 de noviembre para recibir declaración al asesor de la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa, para el próximo 14 de noviembre. La citación se ha producido porque Pradas publicó un video editado con imágenes captadas durante la jornada del 29 de octubre, incluido el Cecopi y otros momentos inéditos, que no se habíana portado a la causa. Las imágenes las grabó el asesor de Pradas para asuntos generales, Marco Presa Pasquinucci, a quien se observa captando imágenes en los vídeos del Cecopi que la Conselleria de Emergencias envió al juzgado de Catarroja el pasado mes de septiembre, once meses después de la dana.

Reclama el bruto

El abogado de Acció Cultural del País Valencià (ACPV) Manolo Mata pidió a la magistrada de la dana que reclamara el bruto de las imágenes del 29-O, publicadas por Pradas tanto a la productora contratada por la Conselleria de Emergencias como al asesor de Pradas, según el escrito de petición de diligencias que la magistrada de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, aceptó ayer lunes. Marco Presa, que ahora trabaja en Madrid, deberá así comparecer el próximo 14 de noviembre y aportar todos los vídeos que conserve en su terminal móvil (aunque podría haberlo entregado a la Conselleria de Justicia e Interior cuando fue cesado). .

Transcripción de la declaración

En la diligencia de ordenación dictada por la letrada de la administración de justicia también se da cuenta de la recepción de escritos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Aemet (Agencia estatal de meteorología), Tragsa y la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda para incorporarlos a la causa trasladarlo a las partes. También informa de que la declaración testifical de un bombero del Consorcio Provincial, prevista para el próximo 29 de octubre, se celebrará el 31 del mismo mes. En otra resolución la letrada ha dictado una diligencia de constancia que complementa la transcripción de la declaración testifical efectuada en su día en sede judicial por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.