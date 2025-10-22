Un herido de 36 años en los ‘bous al carrer’ de la Fira d’Onda

Un hombre de 36 años ha resultado herido este miércoles durante la celebración de los bous al carrer de la Fira d’Onda. El incidente ha tenido lugar alrededor de las 12.30 horas en la zona de la 'U' del Raval, durante la suelta del toro Hostelero, un ejemplar de pelo negro, con el número 13 y guarismo 3, perteneciente a la ganadería de Daniel Ramos Alfonso y patrocinado por la ACT Peña Recorte.

Según testigos, el hombre fue alcanzado en el brazo por el animal en el momento de ejecutar un recorte, sufriendo una cornada. Pese al impacto, el hombre pudo dirigirse por su propio pie al puesto sanitario ubicado en el recinto taurino. Posteriormente, fue trasladado al Hospital de la Plana, para ser atendido de las lesiones que presenta. Fuentes municipales confirmaron que su vida no corre peligro.

Tras el suceso, la jornada taurina continuó con la suelta del toro Solito, de la ganadería Casta Jijona, con el número 28, guarismo 1 y pelo negro burraco, patrocinado por la asociación Aficionats al Bou de la Fira d’Onda.

Esta tarde, está prevista la exhibición de otros cuatro toros bravos de las ganaderías:

La Jotera , de nombre Maquinista, con el n.º 12, G-1 y pelo negro bragado. Patrocinado por la peña TI-K

, de nombre Maquinista, con el n.º 12, G-1 y pelo negro bragado. Patrocinado por la peña TI-K Partido de Resina , de nombre Colombiano, con el n.º 13, G-0 y pelo cárdeno oscuro. Patrocinado por la ACT Pañuelito Verde.

, de nombre Colombiano, con el n.º 13, G-0 y pelo cárdeno oscuro. Patrocinado por la ACT Pañuelito Verde. Hijos de D. Celestino Cuadri Vides , de nombre Geranio, con el n.º 11, G-0, y pelo negro mulato. Patrocinado por ACT Celestino Cuadri d’Onda.

, de nombre Geranio, con el n.º 11, G-0, y pelo negro mulato. Patrocinado por ACT Celestino Cuadri d’Onda. Jiménez Pasquau, de nombre Insensato, con el n.º 11, G-1 y pelo colorado ojo de perdiz. Patrocinado por la peña Amics & CIA.

Este jueves tendrá lugar el primer encierro de la Fira d'Onda. Correrán seis ejemplares de la ganadería Cebada Gago: Caminante (Nº3, G-9), Alencuentro (Nº57, G-1), Galopero (Nº59, G-1), Liante (Nº82, G-1), Aplicado (Nº84, G-1) y Bramador (Nº60, G-1).

El viernes y el sábado se celebrarlan los dos encierros restantes, el sábado patrocinado por la peña Guarismo 2.