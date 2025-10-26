La no retransmión de la manifestación enciende el clima interno en À Punt

La elección de parrilla de À Punt durante la masiva manifestación por el aniversario de la dana ha encendido el clima entre los trabajadores de la radiotelevisión autonómica. Mientras más de 50.000 personas recorrían las calles del centro de València para exigir responsabilidades al Consell de Carlos Mazón por la gestión del 29-O, la cadena presidida por Vicente Ordaz se desmarcaba de la protesta y emitía en su lugar las enlatadas "Corregudes mítiques", descritas como corridas de toros que "han hecho historia en el siglo XX y XXI. En pantalla aparecía con traje de luces Vicente Barrera, exvicepresidente del Consell y presidente de Vox en València.

Esta decisión de mantener la programación desde las 18.30 hasta las 21 horas haciendo caso omiso en televisión —en la web sí tuvo seguimiento— a la duodécima manifestación, de nuevo multitudinaria tras el descenso de participación en las últimas convocatorias, ha molestado a parte de los trabajadores, que han compartido un comunicado anónimo a través de las redes sociales titulado “La plantilla d’À Punt no calla”.

El texto íntegro dice (traducido al castellano): “Como trabajador/a de À Punt me avergüenzo enórmemente de la decisión de la Dirección de emitir la tarde del 25 de octubre, una corrida de toros en lugar de cubrir la manifestación por el aniversario de la dana”. Han vuelto así a someter la radiotelevisión pública valenciana a una avalancha de críticas y un grado de descrédito inaceptables. La dirección de À Punt es la principal culpable, pero también lo son todos los miembros del Consejo de Administración que lo están permitiendo”.

”Con el silencio cómplice de la Dirección de Informativos, À Punt giró la espalda al clamor del pueblo para pedir responsabilidades al presidente Mazón y a su gobierno en la mayor desgracia reciente del País Valencià. ¡La plantilla no calla!”.

Por su parte, la sección sindical de CCOO en la radiotelevisión pública ha pedido a través de la red social X la “dimisión inmediata del presidente del Consejo de Administración de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, del Director General y del jefe de Informativos de À Punt ante el gravísimo ataque a la dignidad de las víctimas de la dana y la sociedad valenciana”.

Asimismo, y ahondando en la sensación de “vergüenza” y “descrédito” por la reposición de una faena taurina de 1997 el día de la duodécima protesta en homenaje a las víctimas de la dana y repulsa a la gestión del president, un equipo de siete periodistas de la empresa pública ha querido recordar la importancia de participar en las votaciones para elegir nuevo Consejo de Informativos, que ya están en marcha. “Más que nunca ha quedado demostrado, una vez más, cómo de necesario es tener un órgano que sea la voz y el altavoz para denunciar la manipulación y censura en este medio de comunicación”.