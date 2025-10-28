DIRECTO ANIVERSARIO DANA VALENCIA | Todos los actos del primer año de las inundaciones que provocaron 229 muertos

El 29 de octubre se conmemorará que hace un año de la tragedia de la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia y dejó 229 víctimas mortales y decenas de miles de damnificadas.

Luto oficial

Durante la jornada, con motivo del aniversario de la dana que afectó gravemente municipios de la zona cero como Chiva, Catarroja, Paiporta, Picanya, Benetusser, Sedaví, Alfafar, Massanassa y otros municipios de l'Horta Sud han programado diferentes actos como muestra de respeto y recuerdo hacia las personas afectadas y sus familias. En algunos de esos municipios como Chiva o Llocnou de la Corona, que han declarado el día de luto oficial junto a València, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales.

Por su parte, el Gobierno valenciano ha acordado que este miércoles sea un día de luto oficial en toda la Comunidad Valenciana por el primer año de la dana del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 229 personas en la provincia de Valencia, según ha anunciado el president de la Generalitat, Carlos Mazón.

Mazón, que lo ha anunciado tras firmar este martes un convenio en el Palau de la Generalitat para el impulso del Plan Endavant de recuperación tras la dana, ha señalado asimismo que mañana se celebrará un pleno del Consell extraordinario y a continuación se aprobará una declaración institucional.

89 municipios

Fueron inundados 89 municipios de 10 comarcas, en mayor o menor medida, según la cartografía de la dana elaborada por la Universitat de València (aunque son 78 según el BOE). Desde La Hoya de Bunyol y Requena-Utiel hasta L’Horta y parte de La Ribera como Algemesí y Guadassuar, el agua arrasó a su paso una superficie ocupada en su décima parte por viviendas, empresas e infraestructuras.

Registros extraordinarios

La dana de hace un año fue un episodio de precipitaciones extraordinario concentradas en las cabeceras de barrancos, que sumó 771 litros por metro cuadrado en 24 horas en Turís, donde cayeron 187 litros en una hora, un récord histórico en España. Esa intensidad causó crecidas relámpagos en ramblas como la del Poyo, cuyo caudal alcanzó un pico de 2.409 metros cúbicos por segundo.

La superficie devastada: 564 km2

Un total de 564 kilómetros cuadrados de 75 municipios de la provincia de Valencia resultaron devastados por las inundaciones de hace un año, en los que se concentran un millón de habitantes y el 30 % del PIB y el empleo de la provincia.

Un millón de toneladas

Las riadas dejaron un millón de toneladas de residuos, que se retiraron a una media de 15.000 toneladas diarias y permitieron despejar en las primeras semanas los 767 viales obstruidos en las localidades más afectadas. Se han evacuado 70.000 metros cúbicos de lodo, 130.000 vehículos o 20.000 toneladas de cañas.

