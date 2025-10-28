Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

DIRECTO ANIVERSARIO DANA VALENCIA | Todos los actos del primer año de las inundaciones que provocaron 229 muertos

Los 89 municipios de las 10 comarcas inundados por la gran riada del 29 de octubre han programado diferentes actos como muestra de respeto y recuerdo hacia las personas afectadas y sus familias

Un abrazo en forma de cadena humana en el aniversario de la riada

Un abrazo en forma de cadena humana en el aniversario de la riada / Ana de los Ángeles

Mario González

El 29 de octubre se conmemorará que hace un año de la tragedia de la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia y dejó 229 víctimas mortales y decenas de miles de damnificadas.

Luto oficial

Durante la jornada, con motivo del aniversario de la dana que afectó gravemente municipios de la zona cero como Chiva, Catarroja, Paiporta, Picanya, Benetusser, Sedaví, Alfafar, Massanassa y otros municipios de l'Horta Sud han programado diferentes actos como muestra de respeto y recuerdo hacia las personas afectadas y sus familias. En algunos de esos municipios como Chiva Llocnou de la Corona, que han declarado el día de luto oficial junto a València, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales.

Por su parte, el Gobierno valenciano ha acordado que este miércoles sea un día de luto oficial en toda la Comunidad Valenciana por el primer año de la dana del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 229 personas en la provincia de Valencia, según ha anunciado el president de la Generalitat, Carlos Mazón.

Mazón, que lo ha anunciado tras firmar este martes un convenio en el Palau de la Generalitat para el impulso del Plan Endavant de recuperación tras la dana, ha señalado asimismo que mañana se celebrará un pleno del Consell extraordinario y a continuación se aprobará una declaración institucional.

89 municipios

Fueron inundados 89 municipios de 10 comarcas, en mayor o menor medida, según la cartografía de la dana elaborada por la Universitat de València (aunque son 78 según el BOE). Desde La Hoya de Bunyol y Requena-Utiel hasta L’Horta y parte de La Ribera como Algemesí y Guadassuar, el agua arrasó a su paso una superficie ocupada en su décima parte por viviendas, empresas e infraestructuras.

Registros extraordinarios

La dana de hace un año fue un episodio de precipitaciones extraordinario concentradas en las cabeceras de barrancos, que sumó 771 litros por metro cuadrado en 24 horas en Turís, donde cayeron 187 litros en una hora, un récord histórico en España. Esa intensidad causó crecidas relámpagos en ramblas como la del Poyo, cuyo caudal alcanzó un pico de 2.409 metros cúbicos por segundo.

La superficie devastada: 564 km2

Un total de 564 kilómetros cuadrados de 75 municipios de la provincia de Valencia resultaron devastados por las inundaciones de hace un año, en los que se concentran un millón de habitantes y el 30 % del PIB y el empleo de la provincia.

Un millón de toneladas

Las riadas dejaron un millón de toneladas de residuos, que se retiraron a una media de 15.000 toneladas diarias y permitieron despejar en las primeras semanas los 767 viales obstruidos en las localidades más afectadas. Se han evacuado 70.000 metros cúbicos de lodo, 130.000 vehículos o 20.000 toneladas de cañas.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alerta por posible dana en la Comunidad Valenciana entre el 11 y el 13 de julio
  2. Aemet extiende la alerta por DANA para el miércoles: ya son 243 municipios de la Comunidad Valenciana en riesgo importante
  3. Habla el marido de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la DANA: 'Felizmente divorciado...
  4. Alerta en la Comunidad Valenciana: la AEMET avisa de una nueva DANA
  5. Las oposiciones de Secundaria en la Comunidad Valenciana con 1.600 plazas ya tienen fecha
  6. Mazón muestra 'total respeto' a la nueva manifestación en su contra, pero defiende su gestión en la dana
  7. Camarero contradice al conseller de Emergencias y asegura que el SMS lo envió el Cecopi como 'órgano colegiado
  8. Ya es oficial: esta es la ubicación de los nuevos radares que te pueden multar a partir de hoy en la Comunidad Valenciana

Un año del 29-O: Mazón confirma su asistencia al funeral

Un año del 29-O: Mazón confirma su asistencia al funeral

El paradero de Mazón y otros interrogantes abiertos un año después de la dana de Valencia

El paradero de Mazón y otros interrogantes abiertos un año después de la dana de Valencia

Un año instalados en la anormalidad política tras la dana de Valencia

Un año instalados en la anormalidad política tras la dana de Valencia

El mapa humano de la dana de Valencia: las claves para buscar a los que no sobrevivieron

El mapa humano de la dana de Valencia: las claves para buscar a los que no sobrevivieron

Cinco fallos y 229 muertos: los errores del 29-O

Cinco fallos y 229 muertos: los errores del 29-O

El PP lleva a las Cortes su cruzada para que el Valenciano sea optativa en Selectividad

El PP lleva a las Cortes su cruzada para que el Valenciano sea optativa en Selectividad

Lo que cuesta que los alicantinos se vacunen contra el covid

Lo que cuesta que los alicantinos se vacunen contra el covid

Lara Siscar, la periodista que cuenta el dolor “como una cirujana”, conducirá el funeral de Estado por la dana

Lara Siscar, la periodista que cuenta el dolor “como una cirujana”, conducirá el funeral de Estado por la dana
Tracking Pixel Contents