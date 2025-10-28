¿Puede haber un efecto Guardiola sobre Mazón y la Comunidad Valenciana?

Extremadura celebrará elecciones el próximo 21 de diciembre. Su presidenta, María Guardiola (PP), lo ha justificado por la imposibilidad de sacar adelante un proyecto de presupuestos con el socio en la primera parte de la legislatura, Vox. Será un examen observado con lupa en las autonomías donde el PP gobierna sin mayoría absoluta. Y también en Castilla y León y Andalucía, que han de celebrar sus elecciones ordinarias en el primer semestre de 2026.

La Comunitat Valenciana es uno de esos territorios donde el PP preside en minoría. Sin embargo, durante toda la legislatura se ha movido con coordenadas propias y diferentes a las que han marcado el rumbo en Extremadura, Castilla y León, Aragón o Baleares. Fue la primera autonomía en pactar con Vox tras las elecciones de 2023 y las relaciones entre socios han gozado de una fluidez que ha superado todos los obstáculos. La salida de la formación radical del gobierno autonómico en julio de 2024 no supuso ni siquiera alteraciones en esa sintonía. Esta se consolidó después al firmar en marzo de este año (ya después de la riada) un acuerdo para los presupuestos de 2025.

Esa es la diferencia sustancial en la Comunitat Valenciana y la que sitúa a Carlos Mazón en un grupo de barones del PP diferente a los Azcón, Mañueco, Guardiola y Prohens. Representa una excepción entre las comunidades donde los populares gobiernan en minoría por su estabilidad.

No obstante, el aniversario de la dana está elevando la tensión en el PP sobre Mazón. Vuelve a estar en el ojo del huracán, señalado por su ausencia en la gestión de la gran emergencia, sus cambios de versión, los puntos oscuros que aún quedan sobre sus movimientos. El foco de la investigación judicial apunta cada vez más sobre él asimismo. Las últimas revelaciones son observadas también desde la sede central del PP, donde sigue sorprendiendo la aparición de noticias sobre las horas críticas.

El adelanto electoral podría ser una salida de esta manera. Pero esta opción es una potestad exclusiva del president de la Generalitat. Y Mazón, y los suyos, los más cercanos, están en la estrategia de la resistencia.

Nueva etapa a partir del 5

El aniversario de la riada es momento delicado en esta táctica de supervivencia, pero la confianza del barón popular y su equipo del Palau es poder marcar el inicio de una etapa diferente con la remodelación del Consell que se apresuró a anunciar con ese fin: mostrar que tiene un proyecto al margen del aniversario y el funeral de Estado.

En su entorno asumen que son las horas más complicadas, y que se alargarán con la declaración de Maribel Vilaplana ante la jueza, prevista para el día 3 de noviembre. Dos días después, Mazón tiene marcada la fecha de la última crisis del Consell. Es el hito que los suyos esperan alcanzar, con la esperanza de poder abrir una nueva fase. La estrategia parte de una premisa: Mazón no ha descartado ser candidato en 2027, aunque Feijóo tendrá algo que decir sobre ello.

Este es otro elemento que complica la opción del adelanto en la Comunitat Valenciana. ¿Quién es hoy en día el candidato del PP? Mazón no suelta esa posibilidad y Génova no mueve ficha. La consecuencia es un bloqueo total. Y de esta manera, la aparición de posibles candidaturas, que siempre serían a la contra de los intereses actuales del presidente del PPCV, no pasa de movimientos entre las sombras.

Volviendo al principio, ¿puede haber un efecto Guardiola en la Comunitat Valenciana? Quizá la pregunta más ajustada para el caso valenciano es si Carlos Mazón puede superar la prueba del aniversario de la riada que dejó 229 víctimas mortales.