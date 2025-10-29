El mensaje oculto de los pendientes de la Reina Letizia en el funeral de Estado de València
La monarca ha escogido un diseño de Pertegaz que estrenó en 2017 compuesto por diamantes y zafiros en forma de lágrima
La Reina Letizia no deja nada al azar y aprovecha cada ocasión que puede para lanzar mensajes a través de las prendas que elige para presidir y asistir a los actos protocolarios que demandan su presencia. En el funeral de Estado de València, en recuerdo a las 237 víctimas de la dana -229 en la provincia de València, 7 en Castilla-La Mancha y una en Andalucía - la reina ha optado por un vestido en azul marino oscuro, cumpliendo con las normas aplicadas a este tipo de acto solemne.
Sin embargo, ha llamado la atención la elección de sus pendientes. No son nuevos y, de hecho, es bastante habitual verla con ellos. A conjunto con su vestido, la reina ha escogido un diseño de oro blanco, diamantes y zafiros en forma de lágrima que se descuelgan unos centímetros, terminando con esta piedra preciosa que simboliza la sabiduría, lealtad y fidelidad. El zafiro es una de las cuatro piedras preciosas que existen en el mundo y todas las religiones lo han usado como amuleto de protección.
Este modelo fue diseñado por Pertegaz y creados en Barcelona, pero se desconoce su origen o si se trata de un regalo. Los estrenó en 2017, en el 40 aniversario de la Constitución Española y desde entonces los ha lucido en diferentes ocasiones. Incluso la princesa Leonor los llevó en la entrega de los Premios Princesa de Girona.
Un mensaje oculto, como es habitual en su premeditada selección de prendas y complementos, que representa el apoyo que ofrece al pueblo valenciano devastado por la barrancada.
Apoyo a la moda valenciana
Esta es la séptima ocasión que visita València tras la devastación causada por la riada y en todas ha mostrado cercanía e interés por las víctimas. De hecho, en las últimas semanas, diferentes personas afectadas han contado cómo la Reina, a través de su secretaria personal, María Casado, ha mantenido el contacto con alguna de ellas ofreciendo su ayuda cuando haya sido posible.
Esta misma semana, este diario contaba cómo su estilista adquirió varios vestidos de una tienda de Algemesí, de la misma forma que lo ha explicado la diseñadora valenciana Hortensia Maeso, pero han sido numerosas las ocasiones en las que ha elegido complementos de firmas valencianas como Singularu o Sure Jewels.
