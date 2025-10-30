El Consell aplaza la presentación de los presupuestos en plena zozobra

El Consell no aprobará los presupuestos para 2026 en tiempo y forma. En plena zozobra interna, con Carlos Mazón llamando a una "reflexión" tras ser increpado por las víctimas en el funeral de Estado por la dana y con una remodelación del Ejecutivo autonómico prevista para la próxima semana, el Gobierno valenciano no hará la presentación de las cuentas en el plazo habitual, el 31 de octubre, es decir, este viernes, tal y como confirman fuentes de la Generalitat, algo que ocurre por segunda vez consecutiva tras la dana del año pasado.

La no presentación de las cuentas se venía mascando en los últimos días. El martes, la vicepresidenta y portavoz, Susana Camarero, esquivó la pregunta y no aclaró si este viernes llegarían al pleno del Consell. No obstante, a menos de 24 horas de esta cita, no hay pleno previsto, ni se ha avisado a las Corts para la recepción del proyecto financiero, unas pruebas que acaban de confirmar fuentes de la Conselleria de Hacienda que la presentación de las cuentas se aplaza por lo que los actuales presupuestos aprobados a finales de mayo se deberán prorrogar.

A cuándo y cuánto, no se concreta desde el Consell. La situación es muy volátil ante el momento complicado que vive Mazón, la remodelación prevista en el seno de su gabinete y la convocatoria de elecciones en Extremadura precisamente por la falta de acuerdo entre PP y Vox para sacar adelante los presupuestos de María Guardiola. La realidad de ambas autonomías es dispar, pero si el 22 de diciembre los voxistas logran un buen resultado frente a los 'populares' podría tener influencia en el devenir autonómico.

El retraso de los presupuestos tiene una vertiente más política que técnica. La intención a inicio de curso, expresada por el propio jefe del Consell, era aprobar en tiempo y forma unos nuevos presupuestos para evidenciar estabilidad y tratar de aquilatar su posición. En esa línea se ha estado trabajando en Hacienda con el resto de las conselleries que tiene el proyecto financiero listo para que fuera aprobado en el pleno en caso de haber sido requerido.

Imagen de archivo de una reunión del pleno del Consell / Rober Solsona / Europa Press

De hecho, hasta Vox admitió hace tres semanas que había habido unas primeras negociaciones al respecto, lo que evidenciaba la intención del Ejecutivo autonómico de sacar adelante las cuentas con sus ex compañeros de gobierno que, sin embargo, no tenían tanta prisa. Su prioridad, dijo el síndic de la formación, José María Llanos, era la ejecución de las partidas que se introdujeron en las cuentas de 2025 a petición de la formación de ultraderecha, especialmente las relacionadas con migración.

Cuentas de seis meses

En este sentido, en la rueda de prensa del martes, Camarero sostuvo que las cuentas de 2025 se aprobaron "hace apenas seis meses" --se retrasó su tramitación por la dana-- y que el Consell "necesita la estabilidad necesaria para seguir ejecutando ese presupuesto". Es por ello que pese a remarcar que sería "deseable tener nuevos presupuestos", pero rechazó estar "en la situación que tienen otras comunidades como Extremadura".

Es más, la portavoz del Consell garantizó que los fondos para las ayudas y la reconstrucción tras la dana seguirán llegando porque el llamado "presupuesto dana" --los fondos destinados a recuperación-- es "independiente" del ordinario, ya que "se nutre de deuda" que ha de autorizar el Gobierno central (como viene haciendo hasta ahora) y, por tanto, "se incorporará o bien al nuevo presupuesto o al prorrogado si fuera necesario".