El Senado le quita la palabra a Morera por hablar de la dana en el 'interrogatorio' a Sánchez

Enric Morera se ha quedado sin poder utilizar todo el tiempo que disponía para 'interrogar' a Pedro Sánchez en el Senado sobre el caso Koldo. El presidente de la comisión que se está celebrando este jueves, Eloy Suárez, del PP, con mayoría en la cámara, le ha llamado al orden en tres ocasiones lo que ha supuesto perder su turno de palabra. El motivo: centrar sus intervenciones en la dana del 29 de octubre, de la que el día anterior se cumplió un año.

Los primeros cinco segundos del senador de Compromís han dado una pista de por dónde iba a ir su turno. "Ha comparecido antes aquí que Mazón en la comisión de investigación de la dana", ha comenzado Morera dirigiéndose al presidente del Gobierno. Acto seguido, ha recordado que hace un año "tuvimos la desgracia" de que hubiera muertes ante una riada porque a quien ha situado como el máximo responsable de avisar a la población "no estaba donde debía estar", en referencia al jefe del Consell.

Apenas le ha durado quince segundos esta línea argumental para ser interrumpido por el presidente de la comisión. "Conoce usted perfectamente el objeto de la comisión, hay otra comisión abierta por esa situación", le ha espetado Suárez. Morera ha protestado. "Esta comisión va de delitos y de conexión con las mismas, estoy contextualizando", ha explicado antes de criticar el uso "torticero, partidista y de parte" de la comisión e incluso del Senado. "Aquí no se aclara nada, es solo una máquina de reprobación de ministros", ha añadido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a los miembros de la comisión de investigación del caso Koldo, Eloy Suárez Mata (d), presidente de la comisión; José Manuel Balseiro (2d), vicepresidente primero, e Inmaculada Hernández (2i), secretaria primera, durante su comparecencia ante la comisión de investigación del caso Koldo, este jueves en el Senado. / Chema Moya / EFE

Tras las quejas, Morera ha comenzado a preguntar por los "sobresueldos" que presuntamente percibió Alberto Núñez Feijóo de la Cámara Alta cuando fue designado senador territorial, una forma de entrar en la cuestión de la comisión, aunque desde otro prisma, el del PP. En su primera respuesta, Sánchez ha recordado la "solidaridad" que se mostró ayer con las víctimas, el "compromiso" del Gobierno central con el acto del funeral de Estado y cuando iba a reivindicar las ayudas dadas, el presidente de la comisión le ha cortado. "Está fuera completamente del objeto", le ha avisado.

Pérdida de palabra

Con la cuestión de los sobresueldos de Feijóo como aterrizaje de nuevo del asunto, Morera ha vuelto a retomar la dana en su siguiente pregunta recordando que le "agredieron en Paiporta" y que PP y Vox le llaman el "galgo", expresión que no ha podido terminar por una primera llamada al orden. "Las casas del pueblo (sede de los socialistas) han sufrido cientos de actos vandálicos y no hay condena por parte de PP y Vox", ha contestado Sánchez, de nuevo reprendido a volver a la cuestión.

Pero de nuevo esta (centrada en si sabía si en el PSOE se habían destruido "discos duros a martillazos") ha durado poco. De nuevo en su turno Morera ha vuelto a la zona cero, recordando el "bulo sobre que el alcalde de Alfafar tiraba la ropa", en referencia a Vito Quiles, una explicación que le han cortado con una segunda llamada al orden. El senador valencianista se ha quejado y ha expresado que su intervención iba en la línea de defender la "democracia" lamentando que "no puede ser que esta gente...", pero no ha podido acabar por la tercera llamada al orden que implica perder el turno de palabra.