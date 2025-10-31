Fundación «la Caixa» y Novaterra impulsan la recuperación laboral de las personas afectadas por la DANA

Hace un año, la Fundación «la Caixa» puso en marcha un plan extraordinario de ayuda de más de 5 millones de euros para apoyar a las personas damnificadas por la DANA que arrasó la Comunitat Valenciana. Aquel compromiso se articuló en dos fases —emergencia y recuperación— y en torno a cuatro grandes líneas de acción: emergencia, inclusión social, salud y atención a la infancia.

Hoy, ese compromiso sigue más vivo que nunca. En 2025, la entidad ha aumentado en un millón de euros la dotación de su Convocatoria de Proyectos Sociales en la Comunidad Valenciana, con el objetivo de seguir acompañando a las entidades que trabajan sobre el terreno y dar continuidad a la recuperación de las zonas más golpeadas. Este incremento permitirá impulsar 27 proyectos adicionales enfocados en atender las necesidades derivadas de la catástrofe.

Uno de esos proyectos es «ANDA Xarxa per a la recuperació laboral», desarrollado por la Fundación Novaterra gracias al apoyo de la convocatoria de Emergencia DANA. Su propósito ha sido claro desde el inicio: ayudar a las personas afectadas por la DANA a reconstruir su vida laboral y personal, ofreciendo herramientas para volver al empleo o reinventarse profesionalmente.

Con amplia experiencia en inserción sociolaboral, emprendimiento y formación, Novaterra decidió actuar directamente en los municipios más afectados, acercando los servicios a quienes más los necesitaban. «La proximidad ha sido fundamental», explica Gloria Rivera, técnica de orientación sociolaboral. «El propósito era claro: aportar nuestro grano de arena desde aquello que mejor sabemos hacer, el empleo. Por ello, decidimos acercar nuestro trabajo a las zonas más perjudicadas, evitando los desplazamientos hasta Valencia y las dificultades que ello supondría para las personas beneficiarias».

Novaterra decidió actuar directamente en los municipios más afectados, acercando los servicios a quienes más los necesitaban. / INFORMACIÓN

El empleo, como herramienta

A lo largo del proyecto, 50 personas han recibido atención personalizada, y 17 de ellas han conseguido un contrato laboral. Cada número esconde una historia de superación. Como la de Martha Lucía Flores, vecina de Algemesí. «El miedo fue terrible, al verme sola con mi hijo mientras el río Magro se desbordaba. Perdí mi trabajo de limpieza, pero la Fundación Novaterra me dio la oportunidad de formarme como encajadora y carretillera. Pensé que a mi edad ya no habría oportunidades, pero aprendí que nunca es tarde para empezar», cuenta emocionada.

Además de la formación y la intermediación laboral, el proyecto ha ofrecido espacios de escucha y apoyo emocional, un componente que Rivera considera esencial: «Cada persona tiene su propio ritmo. El acompañamiento cercano permite que ese proceso de cambio se viva con fortaleza y esperanza».

La colaboración entre Fundación «la Caixa» y entidades como Novaterra demuestra que la reconstrucción tras una catástrofe no se limita a los muros o las calles, sino también a las oportunidades. El empleo es una herramienta de reconstrucción vital.