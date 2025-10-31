Salomé Pradas: "Mazón estaba informado, que diga lo que quiera"

"Mazón estaba informado, que diga lo que quiera". Así de contundente se ha ha mostrado este viernes la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, quien en conversaciones con Mediterráneo, del mismo grupo que INFORMACIÓN, ha asegurado que durante la tarde del 29 de octubre del 2024, cuando una riada destrozó parte de la provincia de Valencia y acabó con la vida de 229 personas, mantuvo informado al president de la Generalitat Valenciana de todas las gestiones del Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi). Una información que incluyó el envío del mensaje Es-Alert a los móviles y que llegó a las 20.11 horas.

Pradas, que salió del Consell tres semanas después de la dana, y es una de los dos únicas imputadas en la causa judicial junto a su ex número 2, Emilio Argüeso, ha insistido en que con estas declaraciones se ratifica en todo lo que dijo en su declaración ante la jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la gestión de la dana. No obstante, ese día, y a preguntas únicamente de su letrado, la castellonense dijo que desde el Cecopi informó a Mazón de lo que sucedía, aunque ahora matiza que le tuvo al tanto de "todo" lo que sucedía, incluido el envío del mensaje Es-Alert.

La exconsellera, que ha permanecido en silencio durante meses, explica ahora que la tarde del 29 de octubre de 2024 trató de ponerse en contacto con el president en varias ocasiones. Lo hizo a las 19.10 y a las 19.36 horas, aunque sin éxito, y no fue hasta las 19.43 cuando Mazón devolvió esas llamadas. Fue entonces cuando pudo hablar con él para informarle sobre el envío del mensaje de alerta a la población. A las 20.10 horas volvieron a hablar.

Las declaraciones de este viernes de la exconsellera contrastan con las que realizó hace tan solo unos días el jefe del Consell. Carlos Mazón, en una entrevista en el diario digital El Español, apuntó que en la tarde del 29-0 no supo que se iba a enviar la alerta a la población. "No se me informa ni soy un trámite a pasar", dijo el president. Preguntada sobre estas declaraciones, Pradas se muestra tajante: Mazón "estaba informado, que diga lo que quiera".

"Siempre he dicho lo mismo"

Salomé Pradas niega un cambio de guion. "No hay ningún cambio de estrategia, siempre he dicho lo mismo", apunta en declaraciones a este diario. "Quiero que en relación con la emergencia y su gestión se conozca toda la verdad de lo que ocurrió".

Sobre los nuevos vídeos entregados a la jueza de la dana que certifican como fue advertida del caudal que llevaba el barranco del Poyo a las 13:56 horas, la exconsellera asegura que no tiene ningún problema en que aparezcan nuevas imágenes del Cecopi de aquella tarde. "Yo mantengo lo que dije desde un primer momento y no tengo problema en que aparezcan más videos".

La exconsellera ha hecho estas manifestaciones dos días después del Funeral de Estado y tres antes de la declaración como testigo de la periodista Maribel Vilaplana, que comió con Mazón el día de la dana.