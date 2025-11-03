La caída de Carlos Mazón y el club de presidentes autonómicos que tuvieron que dimitir entre escándalos y polémicas

La dimisión de Carlos Mazón ha sacudido el tablero político tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto del país. No solo marca el fin abrupto de su etapa al frente de la Generalitat. También lo incorpora a una lista tan incómoda como reveladora: la de presidentes autonómicos que abandonaron su cargo en pleno mandato envueltos en polémicas, presiones judiciales o crisis políticas que terminaron siendo insostenibles.

No es un episodio aislado. Desde la llegada de la democracia, once presidentes autonómicos han tenido que renunciar en circunstancias similares. Un patrón que habla de la fragilidad del poder territorial cuando la gestión pública choca con la presión mediática, la investigación judicial o la erosión política.

El alicantino Carlos Mazón se convierte así en el quinto dirigente del Partido Popular que se ve obligado a dejar su puesto por un episodio controvertido. Por delante, el PSOE suma también cinco casos. Junts, uno. La dimensión del impacto es evidente: todos los grandes partidos han vivido su propio terremoto interno.

Además de estas renuncias forzadas, otras figuras dejaron su cargo por ascensos políticos estratégicos: Eduardo Zaplanay Juan José Lucas marcharon a Moncloa como ministros y Alberto Núñez Feijóo saltó desde Galicia a liderar el PP nacional. Movimientos muy distintos a los que hoy vuelven a centrar el foco tras la salida de Mazón.

Un repaso a las dimisiones que marcaron época

El primer precedente se remonta a los años ochenta. Demetrio Madrid, presidente socialista de Castilla y León, renunció en 1986 tras ser imputado por una querella laboral. Fue absuelto, pero el desgaste ya era irreversible. También en el PSOE cayeron figuras como Javier Otano en Navarra, implicado en la trama navarra del caso Roldán, o Carlos Collado en Murcia, tras una investigación del Tribunal de Cuentas. Ambos terminaron exculpados, aunque demasiado tarde para salvar sus mandatos.

A principios de los noventa, el Partido Popular lidió con su primer terremoto autonómico: Gabriel Cañellas dejó la presidencia balear en 1995 por los casos Calvià y Túnel de Sóller. Como en otros episodios, la absolución llegaría después, cuando la batalla política ya estaba perdida.

El caso de Aragón supuso una excepción: José Marco fue condenado por el “caso del Sillón” y posteriormente por otra trama. Sin absolución final, la renuncia fue el prólogo de una caída judicial completa.

En la Comunidad Valenciana, el precedente más conocido antes de Mazón fue Francisco Camps, que dimitió en 2011 tras ser imputado por su relación con la trama Gürtel. Aquel episodio marcó una etapa convulsa en la política autonómica. También Andalucía vivió un punto de inflexión cuando José Antonio Griñán renunció en 2013 para evitar que el caso ERE consumiera a la Junta. Años después, el Tribunal Constitucional anuló su condena.

Murcia también escribió su capítulo. Pedro Antonio Sánchez abandonó el cargo en 2017 ante la amenaza de una moción de censura. En 2023 fue condenado en el caso Auditorio.

El episodio más mediático de Madrid fue el de Cristina Cifuentes. Su renuncia en 2018 llegó tras la polémica del máster y el estallido del vídeo en el que se la veía supuestamente sustrayendo cremas en un supermercado.

Y Cataluña protagonizó una salida de profundo calado institucional: Quim Torra dejó la presidencia en 2020 al ser inhabilitado por desobediencia por no retirar pancartas durante el periodo electoral. Un desenlace judicial sin absolución posterior.

Un patrón que vuelve a escena

Nombres diferentes, etapas políticas distintas, pero un mismo denominador común: la presión pública y jurídica como detonante irreparable. La salida de Mazón, un año después de una danaque ha marcado su mandato, se suma a una lista que muestra que las crisis autonómicas han sido un elemento constante en la historia política reciente.

La Comunidad Valenciana vuelve así al centro del debate nacional, como ya ocurrió con Camps. Y lo hace en un momento en el que la estabilidad institucional vale oro. El escenario vuelve a cambiar, y con él las claves políticas en un territorio decisivo para el equilibrio estatal.

Con esta nueva dimisión, la hemeroteca vuelve a despertar. Ese club al que nadie quiere pertenecer suma un nuevo miembro. Y la política territorial española escribe otro capítulo que será recordado durante años.