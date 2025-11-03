Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mazón continuará en activo y presidirá mañana el pleno del Consell

La Generalitat aclara que el president "no tiene prescrita ninguna baja médica" y que "hará en todo momento lo que le diga su facultativo"

Mazón: "Cometí errores y viviré con ellos toda mi vida, pero ninguno por cálculo político"

Mazón: "Cometí errores y viviré con ellos toda mi vida, pero ninguno por cálculo político"

Lucía Feijoo Viera

Mateo L. Belarte

Carlos Mazón continuará trabajando en los próximos días como president de forma habitual pese a haber adelantado este lunes que presentará su dimisión en el futuro inmediato. Así lo aclaran fuentes de la Generalitat ante informaciones surgidas en los últimos minutos y que apuntan a que Mazón se habría cogido una baja médica.

Desde el entorno del todavía president aclaran que Mazón "no tiene prescrita ninguna baja médica", si bien añaden que "hará en todo momento lo que le diga su facultativo". Asimismo, su equipo confirma que por ahora el jefe del Consell no ha solicitado esta medida a su médico.

Así, por el momento, continuará trabajando "como estaba previsto". Tanto es así que mañana martes está previsto que Mazón presida el pleno ordinario del Consell, según confirman las fuentes de la Generalitat.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Alerta por posible dana en la Comunidad Valenciana entre el 11 y el 13 de julio
  2. Aemet extiende la alerta por DANA para el miércoles: ya son 243 municipios de la Comunidad Valenciana en riesgo importante
  3. Habla el marido de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la DANA: 'Felizmente divorciado...
  4. Alerta en la Comunidad Valenciana: la AEMET avisa de una nueva DANA
  5. Las oposiciones de Secundaria en la Comunidad Valenciana con 1.600 plazas ya tienen fecha
  6. Mazón muestra 'total respeto' a la nueva manifestación en su contra, pero defiende su gestión en la dana
  7. Camarero contradice al conseller de Emergencias y asegura que el SMS lo envió el Cecopi como 'órgano colegiado
  8. Ya es oficial: esta es la ubicación de los nuevos radares que te pueden multar a partir de hoy en la Comunidad Valenciana

Mazón continuará en activo y presidirá mañana el pleno del Consell

Mazón continuará en activo y presidirá mañana el pleno del Consell

El PSPV considera una "buena noticia insuficiente" la dimisión de Mazón y pide elecciones

El PSPV considera una "buena noticia insuficiente" la dimisión de Mazón y pide elecciones

Baldoví: "Si se ha cogido la baja sin publicar la dimisión, es un acto de cobardía"

Baldoví: "Si se ha cogido la baja sin publicar la dimisión, es un acto de cobardía"

Juanfran Pérez Llorca, la mano derecha de Mazón con buena conexión con Vox

Juanfran Pérez Llorca, la mano derecha de Mazón con buena conexión con Vox

El segundo 'president' más fugaz del autogobierno y el único que no agota su primer mandato

El segundo 'president' más fugaz del autogobierno y el único que no agota su primer mandato

Maribel Vilaplana llega a los juzgados de Catarroja ante la máxima expectación sin hacer declaraciones

Maribel Vilaplana llega a los juzgados de Catarroja ante la máxima expectación sin hacer declaraciones

Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo 'president'

Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo 'president'

Maribel Vilaplana: una periodista 'de alto impacto' atrapada en El Ventorro

Maribel Vilaplana: una periodista 'de alto impacto' atrapada en El Ventorro
Tracking Pixel Contents