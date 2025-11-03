El PSPV considera una "buena noticia insuficiente" la dimisión de Mazón y pide elecciones

La líder del PSPV, Diana Morant, ha calificado la dimisión de Carlos Mazón de "buena noticia" al considerarla un "alivio parcial" para las víctimas y "la gran mayoría de valencianos" que pedían su renuncia; no obstante, lejos de ser una celebración, la también ministra de Ciencia ha considerado esta situación de "solución parcial", "insuficiente" y hasta "fraude" insistiendo en el punto que viene marcando la hoja de ruta el partido desde que el pasado mes de marzo, en una comparecencia ante los principales cargos de la formación, se estrenara el lema de "Volem votar".

Siete meses después de aquella declaración que debía marcar el argumentario de los socialistas, las dos palabras de la reclamación han latido más vigentes que nunca, no solo en el atril desde el que ha hablado Morant escoltada por cargos del partido como el síndic José Muñoz, el secretario de Estado, Arcadi España o el secretario de Organización, Vicent Mascarell, sino en el propio discurso de la líder de la federación valenciana que ha fijado como punto de "esperanza" para abrir "una nueva etapa" ya no solo sin Mazón sino sin PP y Vox.

Morant ha hecho de la petición de comicios la vía para abrir "un futuro de esperanza" con el que acabar con una "etapa negra protagonizada no solo por Mazón sino por todo el PPCV, por Vox y por Feijóo", con quien también ha sido muy crítica. Esa "esperanza" ha sido el final de su discurso, una apelación a los suyos para mantener la tensión y que la caída del jefe del Consell, principal foco de los socialistas (y la izquierda en general) en el último año, no les lleve a una sensación de objetivo cumplido. "Es una buena noticia, pero es insuficiente", ha indicado.

Dentro del lado positivo que ha expresado Morant, la socialista ha destacado que la marcha de Mazón supone "un alivio parcial para las miles y miles de víctimas que vienen demandando su dimisión, para la gran mayoría de valencianos y también para esta organización que ha señalado la anomalía democrática de que estuviera como 'president' por el dolor y rechazo que generaba". Aunque sobre todo ha apuntado el tanto a las víctimas, a quienes les ha agradecido "el trabajo incansable y la lucha de las víctimas de la dana". "De ellas es el mérito de cobrarse la cabeza de Mazón", ha explicado.

Pero que sea una "buena noticia" no significa que la celebración sea completa en la calle Hospital. Morant ha reprochado que el todavía jefe del Consell "se cobija" en las Corts, donde presumiblemente mantendrá el acta de diputado, para seguir siendo aforado y "no asumir todas las responsabilidades jurídicas". Al mantener el acta, la instructora no podría citarlo a declarar como investigado, sino que esto dependería de una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que entonces asumiría la causa.

"Negligente gestión"

La crítica va más allá y ha considerado que la solución es un "fraude", algo "parcial" y que no es la que "necesita" la Comunidad Valenciana. El PP, ha lamentado, quiere "una prórroga" mientras que Morant ha insistido en que los valencianos "no tenemos más tiempo que perder" tras un año desde la catástrofe. Es por ello que ha reclamado la disolución de las Corts y la convocatoria electoral: "La mayoría parlamentaria que todavía existe no puede robarle la voz al pueblo valenciano, necesitan un cambio de rumbo".

Dentro de los reproches también está la comparecencia del propio Mazón. "Mazón se va como vino: mintiendo, culpando a los demás de su negligente gestión, mal y vergonzosa", ha expresado Morant que ha reclamado que PP y Vox "no engañen a los valencianos" y ha remarcado que el problema del pueblo valenciano "sigue siendo esa coalición negacionista que repite un patrón allá donde gobierna: el recorte de los servicios públicos, gestión negligente y mentiras ante todo". También ha afeado la "falta de liderazgo" de Feijóo a quien ha considerado "cómplice" de que Mazón haya aguantado un año.