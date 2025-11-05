Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vox avisa al PP: será "más exigente" para sustituir a Mazón y desdeña hablar de nombres

Abascal llama a negociar sobre "políticas concretas" y se centra en inmigración y el rechazo a las políticas verdes de la UE

Abascal acude a un acto en València junto con cargos de la formación el pasado mes de abril.

Abascal acude a un acto en València junto con cargos de la formación el pasado mes de abril. / Eduardo Ripoll / LEV

Diego Aitor San José

Diego Aitor San José

València

Ser "más firmes y más exigentes", avisa Santiago Abascal, líder de Vox, desde Madrid. "Nos dan igual los nombres, solo negociamos sobre políticas", complementa desde las Corts el síndic de la formación, José María Llanos. Son los dos mensajes lanzados este miércoles hacia el PP para negociar la sustitución de Carlos Mazón al frente de la Generalitat después de que Abascal y su homólogo en el PP, Alberto Núñez Feijóo, activaran las conversaciones en una llamada telefónica horas antes.

El primer contacto entre los dos dirigentes del partido han puesto en marcha una maquinaria mientras el calendario corre, con el 19 de noviembre como meta flotante para lograr alcanzar un acuerdo o, como mínimo, que los 'populares' presenten a su candidato. En ese contexto, este miércoles, Abascal ha advertido que su intención es ser "más firmes y más exigentes" de lo habitual porque su partido "está acostumbrado" a que el PP les intente "engañar" y a que "no cumpla con sus compromisos".

"Pero eso lo veremos en los próximos días", ha agregado Abascal en una entrevista con 'La Vanguardia' en la que ha insistido en la inmigración (y en concreto la atención a menores no acompañados) y las políticas sobre el Pacto Verde Europeo como los dos puntos sobre los que focalizar estas exigencias. "Nosotros tenemos una posición política y aquel con el que lleguemos a un acuerdo tendrá que asumir esa parte de nuestras posiciones políticas", ha advertido.

José María Llanos, el martes en las Corts.

José María Llanos, en las Corts. / Miguel Angel Montesinos

Estos dos puntos fueron el eje de las negociaciones de hace menos de un año cuando los voxistas aprobaron los Presupuestos de la Generalitat para 2025 (después se unirían Baleares y Murcia) obligando, entre otros aspectos, a una declaración de Mazón contra las medidas de la UE contra el cambio climático y rechazando la acogida de menores extranjeros. No obstante, el dirigente de Vox ha señalado que Vox "no sabe" si el acuerdo "seguirá vigente" con el recambio del expresidente.

Sin preferencia de nombres

Sobre esta base, ha explicado Abascal y ha añadido Llanos posteriormente en las Corts, se negociarán "políticas concretas", pero no nombres. En este sentido, los dos dirigentes de Vox han desdeñado hablar de preferencias a la Presidencia, si Juanfran Pérez Llorca o María José Catalá, un pequeño cambio respecto al día anterior cuando la primera exigencia de los voxistas al PP era "aclararse" para poder empezar las negociaciones.

Estas no parece que vayan a tener su núcleo en el parlamento donde se deberá votar al sustituto de Mazón. De momento, la dirección nacional de Vox ha tomado la batuta con intervención directa del propio Abascal. "Me encanta tener junto a mí a Santiago Abascal negociando y decidiendo las políticas en toda España y aplicando de la misma manera", ha indicado Llanos quien ha indicado al respecto que no hay decididos nombres por parte de Vox en la Comunitat Valenciana para encabezar esa negociación porque todavía "no nos hemos sentado".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta por posible dana en la Comunidad Valenciana entre el 11 y el 13 de julio
  2. Aemet extiende la alerta por DANA para el miércoles: ya son 243 municipios de la Comunidad Valenciana en riesgo importante
  3. Habla el marido de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la DANA: 'Felizmente divorciado...
  4. Alerta en la Comunidad Valenciana: la AEMET avisa de una nueva DANA
  5. Las oposiciones de Secundaria en la Comunidad Valenciana con 1.600 plazas ya tienen fecha
  6. Mazón muestra 'total respeto' a la nueva manifestación en su contra, pero defiende su gestión en la dana
  7. Camarero contradice al conseller de Emergencias y asegura que el SMS lo envió el Cecopi como 'órgano colegiado
  8. Ya es oficial: esta es la ubicación de los nuevos radares que te pueden multar a partir de hoy en la Comunidad Valenciana

La jueza de la dana cita a declarar al síndic del PP, el núcleo duro de Mazón y al dueño de El Ventorro

La jueza de la dana cita a declarar al síndic del PP, el núcleo duro de Mazón y al dueño de El Ventorro

El juez rechaza el recurso de la Fiscalía contra el archivo de la causa contra el excomisionado del Gobierno para la dana de Valencia

El juez rechaza el recurso de la Fiscalía contra el archivo de la causa contra el excomisionado del Gobierno para la dana de Valencia

Vox avisa al PP: será "más exigente" para sustituir a Mazón y desdeña hablar de nombres

Vox avisa al PP: será "más exigente" para sustituir a Mazón y desdeña hablar de nombres

Bernabé se descarta para optar a la Generalitat si el PP promueve a Catalá

Bernabé se descarta para optar a la Generalitat si el PP promueve a Catalá

Mazón sí estaba localizable en El Ventorro: la Generalitat le hizo llegar unas becas de deportistas de élite que firmó

Mazón sí estaba localizable en El Ventorro: la Generalitat le hizo llegar unas becas de deportistas de élite que firmó

Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo

Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo

José Luis Cobos. Pte Consejo Internacional de Enfermeras: "Tenemos que abogar por el retorno de las enfermeras que se van a trabajar al exterior"

José Luis Cobos. Pte Consejo Internacional de Enfermeras: "Tenemos que abogar por el retorno de las enfermeras que se van a trabajar al exterior"

Feijóo y Abascal activan ya el relevo de Mazón con Pérez Llorca de favorito

Feijóo y Abascal activan ya el relevo de Mazón con Pérez Llorca de favorito
Tracking Pixel Contents