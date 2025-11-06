El abogado que logró la declaración de Vilaplana pide deducir testimonio contra ella y que se cite al alcalde de Cullera, al que llamó Mazón

El abogado que logró la declaración de la periodista que comió con Carlos Mazón el 29 de octubre (29-O), Maribel Vilaplana, ha solicitado a la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, que cite a declarar al alcalde de Cullera y diputado provincial, Jordi Mayor, que habló con el jefe del Consell a las 18.28 horas, cuando aún estaba en el restaurante El Ventorro.

El letrado de Algemesí, Ximo Esteve, pide a la magistrada titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja que cite a Mayor como testigo para que "aclare, esclarezca y explique la conversación mantenida con el Carlos Mazón, a las 18.28 horas del 29 de octubre de 2024".

Una petición que realiza después de que la periodista Maribel Vilaplana "manifestara en sede judicial hasta en dos veces desconocer o no tener conocimiento si el señor Mazón contactó telefónicamente con el alcalde de Cullera". Jordi Mayor, en diversas declaraciones a los medios ha explicado que al recibir la llamada de Mazón, éste le dijo: "Estamos aquí y ha salido tu nombre".

A partir de este detalle, el abogado de Algemesí ve "necesario, adecuado e inevitable tener que citar judicialmente al alcalde de Cullera Jordi Mayor, con el fin que aclare cuándo se produjo la llamada del president, ratifique su contenido y aclare en su caso, el mismo, puesto que de ello se desprende un hecho contradictorio con lo manifestado con la señora Vilaplana del 3 de noviembre".

Según recuerda el letrado Ximo Esteve, "la señora Vilaplana manifesto en la sala de vistas, no tener conocimiento alguno sobre el alcalde de Cullera ni que se hablara sobre este señor, cuando ciertamente es el señor Mazón el que se puso en contacto a las 18:28 horas con el señor Jordi Mayor, hora en la que solamente se encontraban en un sala privada el señor Mazón y la señora Vilaplana". Y sólo "de vez en cuando aparecía el dueño del restaurante, el señor Alfredo, el cual a pesar de manifestar [Vilaplana] que solamente había ido una sola vez a ese restaurante, se acordaba muy bien de su nombre".

De ahí que el magistrado también pida a la magistrada de la dana que valore si la información revelada por Jordi Mayor "a todas luces se contradice con la manifestación realizada por Vilaplana y, en todo caso, si puedan derivarse responsabilidades penales por falso testimonio, como hasta por dos veces informó su señoría a la testigo".

El letrado también reclama que la jueza cite ya a declarar al alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón (cuya comparecencia está prevista, pero sigue sin agendarse). El abogado justifica la testifical del regidor de Utiel porque la periodista Maribel Vilaplana, a preguntas de la jueza de la dana, aseguró que recibió en un chat grupal el enlace de una noticia de À Punt sobre las las inundaciones de Utiel a las 17.40 horas, cuando aún estaba en el restaurante El Ventorro con el presidente de la Generalitat. "La testigo [en referencia a Vilaplana] manifestó que ese mismo vídeo no procedió a abrirlo, simplemente procedio a contestar con un simple emoticono".

Aunque este detalle, el letrado lo relaciona con la llamada que Mazón hizo a Vicent Mompó, presidente de la Diputación de València, a las 17.46 horas, que dura 40 segundos "e inmediatamente le pasa el contacto del alcalde de Utiel", según declaró el presidente de la institución provincial. Mompó aseguró en su declaración judicial que no recordar lo que hablaron. "Supongo que hablamos de cómo estaba Utiel".

"Es decir -señala el letrado- transcurren solamente 6 minutos desde el envío del whatsapp a Maribel Vilaplana sobre el estado de emergencia de Utiel y el contacto con el señor Mompó para facilitarle el teléfono del alcalde de Utiel". De ahí que considere "necesario, adecuado, útil, pertinente y de extraordinaria y urgente necesidad, tener que citar judicialmente al alcalde de Utiel Ricardo Gabaldón, con el mismo fin que el alcalde de Cullera, Jordi Mayor" para que "aclare cuándo y a qué hora exacta se produjo la llamada del presidente de la Generalitat y que aclare la conversación mantenida puesto que de ello se desprende otro hecho contradictorio con lo manifestado por la señora Vilaplana en la declaración del 3 de noviembre".