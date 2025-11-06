Los jóvenes de la Comunidad Valenciana comienzan a beber alcohol a los 13,8 años, fumar tabaco a los 14,1 y cannabis a los 14,8

Los jóvenes de la Comunidad Valenciana comienza a beber alcohol a los 13,8 años, en el consumo de tabaco a los 14,4 años -a diario comienzan a consumirlo de media a los 14,4 años- y prueban el cannabis a los 14,8 años de media. Estos datos se desprenden de la encuesta Estudes, que analiza los resultados de 35.256 entrevistas a estudiantes de Secundaria, dada a conocer este miércoles por el Ministerio de Sanidad; en la Comunitat Valenciana, la muestra es de 1.990 personas. Aunque no deje de ser reseñable, el comportamiento de los adolescentes valencianos coincide prácticamente con el del resto de jóvenes españoles; los valencianos solo son más precoces en el consumo de alcohol, lo prueban de media a los 13,8 años frente a los 13,9 de la media estatal.

Hace dos décadas solo se ofrecían datos nacionales, pero se observa un ligero aumento de la edad inicial del consumo de estas tres sustancias respecto a los datos del año 2006. Entonces, los jóvenes probaban el tabaco a los 13,1 años, el alcohol a los 13,8 y el cannabis a los 14,6.

Consumo de alcohol

La sustancia más consumida entre los adolescentes valencianos sigue siendo el alcohol. Tres de cada cuatro estudiantes, el 76,4 %, reconoce haber tomado bebidas alcohólicas alguna vez en su vida, un dato prácticamente idéntico -es el 74 %- si se pregunta por los últimos 12 meses. En adición, más de la mitad de ellos, el 54,7 %, confirma haberlo tomado en el último mes. Aunque no hay grandes diferencias entre géneros, las mujeres se sitúan ligeramente por delante. El 56,1 % de ellas lo ha ingerido en el último mes, frente al 53 % de ellos; son tres puntos de diferencia. En comparación con hace dos décadas, con el Estudes del año 2016, solo cae el porcentaje de menores que habían probado el alcohol alguna vez en su vida, que eran el 80,1 %.

En cuanto a la prevalencia de las borracheras, los datos descienden notablemente y, aunque no dejan de ser preocupantes, muestran que un gran porcentaje de los adolescentes consumidores de alcohol, no supera los límites. El 48 % de los menores entre 14 y 18 años se ha emborrachado como mínimo una vez en su vida, pero solo el 18 % de ellos lo ha hecho en el último mes.

Un grupo de jóvenes, de botellón en la playa de Gandia. / Ximo Ferri

Tabaco y cannabis

Casi un tercio de los jóvenes valencianos, el 29,9 % del total, reconoce haber probado el tabaco alguna vez en su vida, según la encuesta; el 22,7 %, en el último año y el 16,4 %, en el último mes. A diferencia de con el alcohol, el consumo es más prevalente -solo ligeramente- entre los hombres. El 30,3 % de los varones responde sí cuando le preguntan si ha fumado alguna vez en su vida, frente al 29,4 % de las mujeres.

Es el cannabis la sustancia menos consumida entre las tres mayoritarias. De hecho, solo el 24,4 % confiesa haberlo tomado alguna vez en su vida. La cifra cae hasta el 17,2 % al preguntar por el último año y hasta el 12,3 %, si se hace lo propio respecto a los 30 días precedentes. En este caso, sí que hay mayor diferencia entres géneros porque el 27,7 % de los hombres lo ha consumido alguna vez en su vida frente al 21,3 % de las féminas.

Vapers desechables, que tienen una vida limitada / Agencias

Más alarmantes son los datos relacionados con el uso de los vapeadores; muchos expertos los ven como la puerta de entrada al tabaco. Más de la mitad, el 54,4 %, afirma haber vapeado alguna vez en su vida y el 46 % lo hace durante el último año. Como con el alcohol, son ellas quienes más lo consumen. De hecho, el propio Ministerio de Sanidad reconoce que el "uso de cigarrillos electrónicos continúa siendo elevado" entre los estudiantes, aunque la percepción del riesgo sobre su consumo crece hasta el 57,3 %, 18,5 puntos más que en la anterior entrega de la encuesta Estudes.

¿Qué ocurre con otras sustancias?

La encuesta ofrece información sobre otras sustancias pero sin desgranarlos autonómicamente. El 2,9 % de los estudiantes de entre 14 y 18 años ha probado la cocaína al menos una vez, es mucho menor que el 9 % registrado en 2004; el 2,4 % ha tomado éxtasis, el máximo fue el 6,4 % de 2002; y el 1,2 % de los adolescentes ha consumido setas mágicas, prácticamente la mitad que en 2010 cuando lo había hecho el 2,1 %.