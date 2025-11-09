El PSPV denuncia que el Consell de Mazón no ha ejecutado 1.370 millones del Gobierno para la reconstrucción

El PSPV ha puesto hoy sobre la mesa los datos de ejecución del presupuesto del Gobierno asginados al Consell para la reconstrucción tras la dana. Según denuncia el partido, a tres meses de finalizar el ejercicio de 2025, "el Consell de Carlos Mazón tiene pendiente de ejecutar 1.370 millones de los 2.364 millones del presupuesto de la dana que el Gobierno de España puso a disposición de la Generalitat". Son declaraciones del portavoz de Hacienda en las Corts Valencianes, José Díaz, quien ha añadido que los datos "son aún peor" en cuanto a los abonos realizados a familias y tejido productivo: aseguran que solo se han repartido el 31 % de los fondos, "lo que significa que retiene todavía 1.639 millones sin inyectar".

El partido destaca que el gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 8.000 millones para paliar las consecuencias de la dana de octubre de 2024, "que suponen 9 de cada 10 euros invertidos en la recuperación de los valencianos", señala Díaz.

El portavoz ha realizado estas declaraciones a partir de las cifras de ejecución de los Presupuestos de la Generalitat de 2025, a 30 de septiembre, publicados por la Conselleria de Hacienda. A tenor de estos datos oficiales, el Consell de Mazón ha reconocido obligaciones únicamente por el 42% de los fondos del presupuesto dana, lo que significa que tiene pendiente el restante 58%, 1.370 de los 2.364 millones. Además, solo ha abonado 724 millones, el 31%, de forma que el 69% restante, 1.630 millones siguen pendientes de llegar a las familias, empresas y al territorio de la Comunitat Valenciana.

Ejecución por consellerias "desastrosa"

“Es una gestión desastrosa”, ha aseverado el diputado socialista, que ha advertido que “siete conselleries no llegan ni a ejecutar la mitad de los fondos que tienen: Agricultura está en el 23,3%; Servicios Sociales, el 12,4%; Sanidad, al 18,2%; Educación, únicamente al 10,2%”. Igualmente, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio se sitúa con una ejecución del 45,3%; la Vicepresidencia Segunda y Conselleria para la Reconstrucción, en el 26,1%; y la propia Presidencia, que depende directamente de Mazón, en el 25,4%.

Jose Diaz. / Corts

Para el portavoz socialista de Hacienda, “son cifras vergonzosas de un Consell que no reconstruye nada, ni siquiera su credibilidad. Mazón no estuvo donde debía en la tragedia y un año después sigue sin estar, ni con las víctimas ni con la ciudadanía. Se ha ido, sí, pero no del todo: sigue con su escaño, su aforamiento y su cobardía. Y la Comunitat Valenciana sigue esperando elecciones, gestión y dignidad”.

Los fondos sociales, a la cola

El nivel de pagos es todavía más alarmante, advierte José Díaz, ya que 8 de las once conselleries se sitúan con un nivel de pagos muy bajo: Medio Ambiente está en el 25,6% de pagos respecto a los créditos de que disponía en los presupuestos; Presidencia, en el 25,4%; la Vicepresidencia Segunda y Conselleria para la Reconstrucción, en el 20,2%; Innovación, con el 19,2%, no ha llegado a pagar ni uno de cada cada cinco euros con los que contaba en presupuestos en favor de las empresas, pymes y autónomos; Sanidad, 17,5%; Agricultura, con todos los problemas que ha tenido los agricultores, en el 14,6%; Servicios Sociales, en el 12,4%; y Educación, en el 10,1%.

Para el diputado socialista, es “evidente” que Mazón “no estaba en condiciones de liderar ninguna reconstrucción, ya que su única preocupación era seguir alimentando los bulos para atacar al Gobierno de España, intentando así esconderse para no responder por su grave negligencia aquel 29 de octubre, pero tampoco el resto de su Consell, donde ningún conseller estaba en su sitio en el peor día en la historia de los valencianos y valencianas”.