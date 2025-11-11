Feijóo propone a Pérez Llorca para relevar a Mazón como president de la Generalitat

Esta mañana se consideraba una cuestión de horas y así ha sido. Tras diez días de internidad, inquietud y debate, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto al secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, como candidato para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Presidencia de la Generalitat, según han informado fuentes del partido.

Feijóo ha mantenido este martes "una última conversación telefónica" con Pérez Llorca, en la que le ha comunicado su designación como candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat de cara al pleno de investidura que se convocará en los próximos días "para dar estabilidad a la Comunitat Valenciana a la mayor brevedad posible", han añadido las mismas fuentes.

Además, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha telefoneado a los presidentes provinciales para comunicarles la decisión de la dirección nacional del partido. Dicha decisión ha contado con el respaldo unánime de los tres territorios, según fuentes del PP.

Diez días de dudas

Esta llamada pone fin a una semana de dudas y cábalas sobre el nombre del sustituto de Carlos Mazón. Vox llevaba días insistiendo en que el PP debería determinar el nombre que el PP proponía para comenzar las negociaciones. Lo ha vuelto a hacer, esta misma mañana, casi coincidiendo con el momento en que se ha hecho público el nombre de Pérez Llorca por parte del PP.

La dimisión de Carlos Mazón, que se precipitó el lunes de la semana pasada tras el 'shock' del funeral de estado, había desencadenado una guerra de poder por controlar la sucesión. El mismo viernes, antes del lunes en que Mazón anunció su marcha, los tres barones provinciales (Toni Pérez, de Alicante; Marta Barrachina, de Castelló, y Vicent Mompó, de Valencia) se reunieron en un restaurante de Benidorm con Juanfran Pérez Llorca, en un encuentro en el que también participó Carlos Mazón.

De allí salió la convicción del PPCV de pilotar la transición, que no fuera impuesta por la dirección nacional. El temor del actual grupo dirigente del PPCV, que tiene su centro de gravedad en Alicante, era que Madrid quisiera imponer a María José Catalá, alcaldesa de València.

El malestar profundo que desató aquella reunión, tomada desde Madrid como un órdago y una deslealtad, ha tardado varios días en ser reconducido. Tantos días como la Generalitat ha estado con un 'president' dimitido y el partido del gobierno incapaz de ofrecer una alternativa. Finalmente será Juanfran Pérez Llorca, el candidato que quería el PPCV.

Génova designa

Con todo, como la política es liturgia, los tiempos y las formas han sido importantes. Tras días de llamadas, la decisión, tal como ha dejado claro el partido con su comunicado, emana de la madrileña calle Génova, sede de la dirección nacional, a la que los estatutos reservan la competencia de escoger a los candidatos autonómicos.

El candidato que quería el PPCV

Con Pérez Llorca, no obstante, el partido postula a un candidato cómodo para los actuales equilibrios del PPCV, con gran sintonía con Carlos Mazón y su círculo más próximo de consellers y colaboradores del Palau. De puertas hacia afuera, Pérez Llorca ha cultivado buenas relaciones con Vox. Fue el artífice del pacto con Vox en 2023 para investir a Mazón president. Aunque también demostró mano izquierda al articular el acuerdo con Ens Uneix que dejó al PSPV fuera de la Diputación de Valencia y promovió como president a Vicent Mompó.

Camarero ve a Pérez Llorca como el candidato "idóneo" para presidir la Generalitat / Europa Press

Con este movimiento, el PP activa la segunda fase de la ceremonia parlamentaria. Será Pérez Llorca, de nuevo, quien tenga que sentarse con Vox para negociar las condiciones del acuerdo. Se da por descontado que la formación de extrema derecha no pondrá problemas al candidato, pero sí elevará las exigencias de su programa, con reflejo presupuestario para 2026, que ya fueron elevadas el pasado ejercicio. También se da por hecho que Pérez Llorca asumirá cualquier línea roja que marque Abascal, para evitar las elecciones anticipadas. Vox reclamará a Pérez Llorca que asuma sus tesis en materia migratoria y también contra el Pacto Verde Europeo, como se ha ocupado de recordar en otro comunicado esta mañana.