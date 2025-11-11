La jefa de prensa de Emergencias: "Todos sabíamos que era una situación extraordinaria. No creo que estuviéramos en una burbuja en el Cecopi"

La responsable de prensa de Emergencias, contratada a través de la Sgise (Sociedad de gestión integral de los servicios de emergencias) Aurora Roca ha asegurado ante la jueza de la dana que el 29 de octubre "todos sabíamos que era una situación extraordinaria. No creo que estuviéramos en una una burbuja en el Cecopi", el Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia. Una reunión de los principales actores que debían decidir los pasos a dar el 29 de octubre y sobre el que la jueza de la dana tiene una visión muy crítica.

La Generalitat ha defendido desde la dana que hubo un presunto apagón informativo que achaca a las agencias estatales: la Aemet (Agencia estatal de meteorología) y la CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar). Pero la magistrada Nuria Ruiz Tobarra considera que "el único apagón informativo fue del del Cecopi". Ya que considera que defender que hubo un "apagón informativo" el día de la dana es "absurdo". "No se puede argumentar, -señala la jueza- con el volumen de información de que se disponía cuanto menos desde la mañana, un desconocimiento de la situación". Para la magistrada "el único apagón informativo fue el del Cecopi".

Un argumento con el que ha coincidido, en parte, con la declaración de la jefa de prensa de Emergencias, Aurora Roca. "Todos sabíamos que era una situación extraordinaria. No creo que estuviéramos en una una burbuja en el Cecopi".

La periodista y técnica de comunicación ha confirmado que en Emergencias "entendían que iba a ser potente" el episodio del 29 de octubre. "En el Centro de Emergencias desde el día 27 o la semana anterior, ya habían ido difundiendo [que iba a ser] un episodio meteorológicamente adverso. Aunque no estaban detalladas las alertas que se concretaron después, pero veían que había una previsión de gota fría, y esto siempre suele generar interés informativo, estos episodios causan interés", ha declarado, según fuentes conocedoras de su declaración.

La testigo ha detallado que el plan de inundaciones prevé una estructura comunicativa, un gabinete de comunicación. "Cuando se constituye el Cecopi se constituye un gabinete de información, con tres patas: gabinete de prensa dirigido por el jefe de prensa de la conselleria, un gabinete técnico que aporta información al gabinete de prensa sobre la evolución de la emergencia y, si hiciera falta, un gabinete de información a la población. La misión de ese gabinete es ser un instrumento de la dirección del plan para trasladar las indicaciones que se consideren oportunas. El día 29 no se hizo una constitución formal del gabinete", ha explicado la periodista. También ha confirmado que el envío del mensaje a la población ya se valoró a las 17 horas para Requena, como informó el presidente de la CHJ, Miguel Polo y un vídeo de Emergencias aportado a la causa. Por último, también aclaró que el departamento de Comunicación no tienen la función de aportar información al Cecopi, sino que más bien la función es la contraria, la de transmitir la información oficial al exterior. A Roca, la defensa de Emilio Argüeso intentó que se la investigara en la causa de la dana. Petición que la jueza frenó en seco. En su declaración, Roca ha asegurado que Argüeso tuvo un papel poco activo el 29 de octubre.