Los mensajes de Emergencias a las 18.32 h. del 29-O: "Me llaman para recordar la posibilidad del Es Alert"

La jueza de la dana incorpora los mensajes de la jefa de servicio de Emergencias, Inmaculada Piles, con sus dos superiores inmediatos, para apuntalar su declaración como testigo en la causa, el pasado 28 de octubre. Entre las novedades reveladas por Piles en su declaración estaba el detalle de que desde la Delegación del Gobierno le advirtieron a las 18.34 del 29 de octubre, en pleno receso de la reunión del Cecopi (el cerebro de la emergencia): "Es necesario el Es Alert". Desde el Cecopi respondieron "lo estamos gestionando". Piles ha explicado que, aunque no trabajó por la tarde del 29 de octubre (29-O) para poder relevar por la noche al subdirector de Emergencias Jorge Suárez, se conectó al Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia, para saber qué decisiones se adoptaban de cara a su turno.

Conectada en remoto al Cecopi

Inmaculada Piles confirmó que se conectó en remoto al Cecopi y que tomó notas de lo que se debatía. Aunque a la jefa de servicio de Emergencias le sucedió como a los representantes de las agencias estatales que se quedaron en blanco durante los tres recesos o desconexiones. Fue en mitad del segundo receso, que se prolongó una hora desde las 18 a las 19 horas, cuando Piles confirmó que se trabajaba ya en la redacción del mensaje Es Alert (introducido por primera vez a las 17.10 horas por el subdirector de Emergencias, como "mensaje sms a Utiel). Un mensaje, cabe recordar, que llegó a las 20.11 horas de la tarde del 29-O y que la jueza considera "tardío y erróneo".

Borrador del Es Alert a las 18.35 horas

En esa hora de parón del Cecopi ya se manejaba un borrador del mensaje que aún tardaría dos horas en enviarse. Se trataba de un correo de Juan Ramón Cuevas, jefe de la unidad de analisis del riesgo de Emergencias con propuesta de redacción del mensaje a las 18.35 horas del 29 de octubre, una hora treinta y cinco minutos antes de que se enviara el primer aviso a la población, a las 20.11 horas, cuando la mayoría de víctimas de la dana ya habían fallecido.

"Es necesario el Es Alert"

"En paralelo las personas del Cecopi hablábamos entre nosotros", declaró la jefa de servicio de Emergencias. En ese mismo momento del receso fue cuando Inmaculada Piles recibió un mensaje de Patricia García, responsable de Protección civil de la Delegación del Gobierno. Me dijo: "Inma es necesario el Es Alert". La jefa de servicio de Emergencias remitió de inmediato un mensaje a Jorge Suárez. "Me llama Patricia para recordar la posibilidad de usar Es Alert". A lo que Jorge Suárez le contestó a las 19 horas "lo vamos", se supone que "a enviar", porque el mensaje con Suárez se corta ahí.

Inmaculada Piles también ha aportado pantallazos de los mensajes intercambiados con Emilio Argüeso el 28 y el 29 de octubre de 2024, que ya habían sido aportados por el exsecretario autonómico de Emergencias, investigado en la causa junto a Salomé Pradas. Cabe recordar que Argüeso llegó a pedir la imputación de Inmaculada Piles porque, defendió el letrado José María Bueno Manzanares, la jefa de servicio de Emergencias debía explicar por qué "no se recibió en el Cecopi ninguna información acerca de las llamadas del 112. Entendemos que debe dar explicación de todo ello". Unas pretensiones que frenó en seco la magistrada de la dana que le vino a decir que un investigado debe dedicar su energía a defenderse y no proponer más investigados.