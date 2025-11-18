Mazón sobrevive a tres horas de vapuleo de la izquierda sin aclarar sus vacíos la tarde del Ventorro

El president en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón, atravesó este lunes la última estación de su viacrucis antes de abandonar el Palau de la Generalitat. Una mañana dura, más de tres horas en el Congreso de los Diputados, cara a cara con siete portavoces críticos, donde soportó dolorosos reproches (con carteles de los fallecidos) y gruesos insultos ("psicópata", le llamó Gabriel Rufián, de ERC), zarandeado y por momentos vapuleado, con poco margen para introducir sus argumentos (era un formato de pregunta y respuesta, sin margen para monólogos), pero donde trató de mantener en pie un relato político que también iba dirigido a la jueza que en Catarroja investiga homicidios y lesiones imprudentes tras los 229 fallecidos.

Mazón, de hecho, apenas aportó luz sobre esa hora crítica, entre las 19 horas en que terminó la comida y el paseo hasta el aparcamiento acompañando a Maribel Vilaplana, y las 20 horas en que diversas fuentes le sitúan en el Palau de la Generalitat. Tampoco aclaró sus 37 minutos de desconexión, sin llamadas ni paradero conocido, entre 18.57 horas y las 19.34 horas. Ofreció como justificación de no responder a Pradas en un momento crítico, las 19.10 horas, que tendría el móvil en la mochila.

Eso sí, el todavía jefe del Consell ofreció algunas novedades, como que tuvo noticia de que se iba a enviar el Es Alert a las 19.43 horas de boca de Salomé Pradas; que a las 19.34 supo que el metro se estaba inundando; que salió sin escoltas del Ventorro junto a Maribel Vilaplana, que no entró al aparcamiento con la comunicadora, o que no tuvo mensajes de whatsapp de la exconsellera durante la comida.

Congreso de los Diputados

El jefel del Consell volvió a exhibir la buena sintonía con Vox, cuyo portavoz, Ignacio Gil Lázaro, le ayudó a derivar responsabilidades al Gobierno. De hecho, siempre que pudo, Mazón introdujo la línea de defensa desplegada en Valencia: responsabilizó a las agencias estatales de la “falta de información”. Insistió en que no tenía “responsabilidades operativas”. Que ha asumido “la responsabilidad más alta” que un president puede asumir y que es el único político que “ha pedido perdón”. También asegura que “nada hubiera cambiado si hubiera llegado antes al Cecopi”: “Nadie me esperaba allí”. “Jamás tomé una decisión técnica ni operativa”. Que estaban “convencidos de que la reunión del Cecopi iba a ser corta porque la información de Aemet es que la lluvia se iba a la Serranía de Cuenca a las 18 horas”. Y que fue “una riada estratosférica que nadie pudo prever”.

Mazón sobre tarde del 29-O: "Nada hubiera cambiado de estar yo antes en el Cecopi, no había información" / Congreso de los Diputados

Centró toda la responsabilidad en la falta de información de Aemet y la CHJ, sin reparar en el hecho de que antes de comer, Emergencias de la Generalitat tenía desplegados bomberos en el barranco del Poyo en virtud de la alerta hidrológica. “Después de un año, que el sistema de alerta temprana no esté puesto todavía me llama la atención”, señala Mazón, que también se ha referido a los caudalímetros obsoletos”. Se ha referido varias veces a la idea de que a las seis de la tarde la lluvia se iba a la Serranía de Cuenca: "Nadie lo pudo prever".

Mazón no recuerda el 'minutaje' de la tarde del 29-O / Congreso de los Diputados

Mazón, además, reivindicó que durante la tarde mantuvo una actuación “proactiva”. “La inmensa mayoría de llamadas las hice yo. Hablé varias veces con la consellera. Hice publicas mis llamadas. En el restaurante, después, desde el Palau, camino del centro de coordinación”, señaló. Cabe recordar en el juzgado de Catarroja se ha abierto la puerta a investigar su posible “acción u omisión” en la gestión de esa jornada.

Ione Belarra a Mazón: "Usted ha sido el responsable de la muerte de 229 personas" / Congreso de los Diputados

El todavía president pasó un mal trago. Tuvo que escuchar que es una “mala persona”, que tuvo una “gestión homicida” y que “es el responsable de la muerte de 229 personas”, le dijo Ione Belarra, de Podemos. “Usted es un inútil, mentiroso, incapaz, miserable, homicida y psicopata y ojalá pague con cárcel todo lo que ha hecho”, remató Rufián, que estuvo sacando las imágenes de las víctimas: "¿Le quiere decir algo a su mujer?". "¿Tiene algo que decirle que a sus familiares? ¿No quiere aprovechar la oportunidad para pedir perdón? No le sale pedir perdón", insistía Rufián, que reprochó a Mazón que "estaba en el Ventorro" mientras se poducían muchas muertes. "El mismo dolor que a todos. La misma condolencia que a todos. Absolutamente a todos por igual. Con la misma autocrítica", respondía el president.

Rufián carga contra Mazón: "Usted se comportó como un psicópata en el funeral de las víctimas" / INFORMACIÓN

Los minutos de la desconexión

La mayoría de portavoces evitó centrarse en el Ventorro y en el papel de la comunicadora Maribel Vilaplana esa tarde, en la comida que se prolongó cuatro horas. "Mi itinerario es el que ya he dicho: fui del restaurante a la calle de la Paz y de ahí andando hasta el Palau, y de allí, con posterioridad, me desplacé a l'Eliana", indicó, evitando entrar en el detalle de los minutos. Evitó decir nada sobre el hecho de que acompañó a Vilaplana al aparcamiento de Glorieta Paz una vez finalizada la comida, aunque desde Compromís se le volvió a preguntar, en concreto Alberto Ibáñez: “A las 19.40 horas probablemente estaba el Palau de la Generalitat. En el minutaje exacto no puedo entrar en precisión. El párking estaba muy cerquita. Nadie sabía que la gente se estaba ahogando”.

Sobre dos llamadas no respondidas a Pradas, a las 19.10 horas y a las 19.36 horas, afirmó sobre la primera: “No sé si tenía el móvil en la mochila. No atender una llamada de veintitantas no significa estar incomunicado”. Respecto a la llamada de las 19.36, señaló que “estaba hablando con otras personas”. “Cuando vi la perdida se la devolví a continuación”, señaló.

Mazón reconoció que los escoltas le acompañaron al restaurante pero que no estaban en la salida, una presencia que solía evitar antes del 29-O. Renunció a su vigilancia durante la comida. También justificó aparecer con ropa diferente en que se puso un jersey cuando estaba en El Ventorro porque en invierno siempre lo lleva en la mochila: "Cuando tengo frío me pongo un jersey".

Mazón asegura que los escoltas le acompañaron al Ventorro, pero no a la salida / INFORMACIÓN

"Bulos machistas"

El más insistente en la cuestión del Ventorro fue el portavoz socialista, Alejandro Soler. El diputado le llegó a preguntar si entró en el párking, si se cambió de ropa, si pasó por casa y hasta qué bebió: "agua y algo de vino", respondió. Soler le reprochó que con la situación que se estaba dando se marchara tranquilamente paseando a un párking hablando de fútbol con la periodista. También que ante una emergencia fuera "paseando con el móvil en la mochila". Y terminó espetándole: "Usted tenía muchas expectativas puestas en esa comida". Mazón le acusó de "organizar bulos machistas". "Usted ha recibido bulos machistas muy graves. Qué pena, señor Soler, quien le ha visto y quien le ve", dijo el president.

Mazón sobre los 37 minutos en los que no contestó ninguna llamada: "Tendría el móvil en la mochila y no las escucharía" / Congreso de los Diputados

Respecto a su papel en el Cecopi, derivó responsabilidades en los profesionales: “Cuando hay técnicos de 30 años, alguien que no tiene capacitación profesional” poco podía hacer él. “Me moriría del miedo”, dijo, en caso de haber tenido responsabilidades operativas sobre emergencias.

Mazón: "Yo no tenía previsto ir al Cecopi, nadie me esperaba allí para tomar ninguna decisión" / Congreso de los Diputados

¿Por qué el mensaje estaba preparado a las 18:37 horas y no se envío hasta las 20.11 horas?, preguntó Belarra. "Es fácil de responder: Pradas nunca se negó a que se mandara el mensaje, no me consultó, no requería mi autorización, el Cecopi funcionaba como un todo", responde. "¿Me quiere decir que el 'president' es un florero en una situación de catástrofe?", le repreguntó. "No hay más que ver el plan de inundaciones, cuando hay técnicos con más de 30 años de experiencia, alguien que no tiene la capacidad…”. “No nos tome por tontos, -insistió Belarra-, le estaban esperando para pedirle el 'ok', por eso esperan". "En ningún momento se recabó mi opinión, se envió cuando los cuadros operativos lo dijeron", ha indicado el 'president' en funciones, señalando que fue la "primera vez en la historia" que se envió el Es-Alert (algo que no es cierto ya que se envió dos años antes en Madrid).