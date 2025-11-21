Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanidad ordena la suspensión cautelar de la actividad en la clínica de Alzira que atendió a la niña fallecida

La otra pequeña, de 4 años, que está ingresada en la UCI del Clínico, fue tratada unas horas antes en la misma clínica

Una ambulancia en la puerta de Urgencias del Hospital de la Ribera.

Una ambulancia en la puerta de Urgencias del Hospital de la Ribera. / PERALES IBORRA

Lluís Pérez

Lluís Pérez

Alzira

Los servicios de inspección de la Conselleria de Sanitat han ordenado la suspensión cautelar de la actividad en la clínica dental donde fueron atendidas las dos niñas de 4 y 6 años que posteriormente fueron trasladadas al servicio de urgencias del Hospital de la Ribera, donde la mayor de ellas llegó ya en parada cardiorrespiratoria sin que los médicos pudieran hacer nada por su vida pese a los intentos de reanimación, como ha informado en primicia Levante-EMV en su edición digital.

La otra niña, de 4 años, fue trasladada en un SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de Valencia, donde permanece ingresada.

Dos casos en menos de dos horas

Los hechos se sucedieron en la tarde del jueves 20 de noviembre y el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ha iniciado este viernes por la mañana un expediente informativo para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido. Una de las primeras medidas adoptadas por las autoridades sanitarias ha sido ordenar la suspensión cautelar de la actividad en la clínica. Se trata al parecer de una clínica ubicada en Alzira.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo 'president'
  2. Maribel Vilaplana, en el hospital tras sufrir una crisis
  3. Mazón evita responder sobre la comida con Vilaplana en su primera aparición tras la nueva versión del 29-O
  4. Pradas reclama que se sepa 'toda la verdad' del 29-O, incluido dónde estaba Mazón
  5. Feijóo y Mazón hablarán hoy sobre la crisis abierta en la Comunidad Valenciana
  6. Mazón afronta otra cuesta en noviembre tras acabar un octubre caliente
  7. Maribel Vilaplana llega a los juzgados de Catarroja ante la máxima expectación sin hacer declaraciones
  8. La caída de Carlos Mazón y el club de presidentes autonómicos que tuvieron que dimitir entre escándalos y polémicas

Sanidad ordena la suspensión cautelar de la actividad en la clínica de Alzira que atendió a la niña fallecida

Sanidad ordena la suspensión cautelar de la actividad en la clínica de Alzira que atendió a la niña fallecida

Pérez Llorca evita el 'paseíllo' a su llegada al juzgado y entra por el garaje

El propietario del restaurante El Ventorro y el sucesor de Carlos Mazón comparecen ante la jueza de la dana

El PP intenta evitar la escenificación del acuerdo con Vox para investir a Llorca

El calendario de lo que viene: investidura jueves y dudas en la toma de posesión

El calendario de lo que viene: investidura jueves y dudas en la toma de posesión

Esta es la cantidad de personas que viven de alquiler en Alicante en riesgo de pobreza

Esta es la cantidad de personas que viven de alquiler en Alicante en riesgo de pobreza

De Madaria asegura que el futuro tratamiento del cáncer de páncreas pasa por detectar mutaciones en las biopsias

De Madaria asegura que el futuro tratamiento del cáncer de páncreas pasa por detectar mutaciones en las biopsias

"El médico me dijo que han operado de cáncer de páncreas a un chico de 32 años. Antes aparecía con más edad"

Tracking Pixel Contents