Mompó admite la ausencia de "liderazgo político” en el Cecopi pero achaca la tragedia a la "falta de información"

Vicent Mompó, uno de los protagonistas del 29-O por su presencia en el Cecopi y sus posteriores declaraciones sobre lo acontecido en el cerebro de la emergencia, ha reconocido este lunes durante su comparecencia en la comisión de investigación de la dana del Congreso que durante aquella jornada “no hubo liderazgo político”. El dirigente popular ha admitido que le “sorprendió” esa ausencia de referentes políticos, que según la ley le correspondía a la exconsellera Salomé Pradas, pero ha considerado secundario este hecho porque, según ha defendido, “lo que falló aquel día fue la información”, asumiendo así el relato del PP sobre los errores de la CHJ y la Aemet.

El interrogatorio a Mompó ha sido menos tenso de los protagonizados por Carlos Mazón y Susana Camarero. Por momentos, Mompó ha recogido elogios en la Carrera de San Jerónimo, hecho inédito en los tiempos políticos que corren. El presidente de la Diputación de Valencia, que no era miembro del Cecopi pero aun así se movilizó ese día junto a otros miembros de la corporación provincial, ha recibido elogios de varios portavoces de la comisión, de izquierdas y de derechas, por haber “estado en su lugar”, por su proactividad o por ser un defensor del autogobierno. Además, como valencianoparlante y dada la presencia de múltiples grupos catalanes o valencianos, su comparecencia se ha desarrollado en gran parte en valenciano.

Las matizaciones que Mompó ha ido incorporando a su narración de aquella jornada de la que fue testigo de excepción le ha valido algunos reproches y ha generado momentos de cierta confusión. Su intervención en Salvados ha tardado apenas un minuto en salir a la palestra, ya en el primer turno de preguntas a cargo de Podemos. “¿Por qué mintió?”, le ha preguntado Javier Sánchez sobre su alusión a la presencia de Mazón en el Cecopi. Mompó ha negado haber mentido y ha tratado de explicar que no han sido “cambios de postura” sino que “estaba haciendo el ejercicio de suponer”. Su referencia al conocimiento de la situación en Chiva a las 17.00 y luego atrasada a las 19.00 ante la jueza o las dudas sobre su llamada a su hermana, que no ha sido capaz de aclarar, han añadido más dudas a los interrogadores. “Es alucinante”, ha sentenciado Sánchez.

El retraso del Es Alert

El retraso del Es Alert ha sido otro de los ejes principales sobre los que han girado muchas preguntas, especialmente ante la famosa frase de “enviad la alerta de una puta vez” pronunciada por Mompó en ese Cecopi. El líder provincial, pese a los avances de la investigación judicial, se ha mantenido anclado a su versión de que él no escucha hablar del envío masivo hasta las 19.00 horas, y siempre por el peligro de colapso de la presa de Forata.

Sí que ha admitido a preguntas de Àgueda Micó (Compromís) que a su modo de entender esa alerta llegó tarde. “Considero que se tardó mucho en enviar el mensaje”, ha señalado Mompó, que ha aclarado que su frase de impaciencia iba dirigida “a todo el mundo”, desde los técnicos hasta Pradas. Más tarde ha confesado que esa espera le generó “nerviosismo, impaciencia y ansiedad”. "Usted está reconciendo la incompetencia de su gobierno", ha resumido Micó.

Ya en el turno del PNV, el popular ha destacado que "como asistente al Cecopi”, al que acudió “con intención de ayudar”, su sensación fue “que la emergencia no la dirigían los políticos” sino “los técnicos”. “Las decisiones finales se consensúan. Era una reunion en una mesa redonda y la gente opinaba", ha apuntado Mompó a preguntas de Idoia Sagastizabal.

Una tesis en la que ha ahondado ya en el turno de Bildu, de quien Mompó también ha recibido elogios. "Mi sensación allí es que había técnicos que parecía que controlaban la situación (...) Mi sensación allí ese día, con lo ojos del día 29, es que los técnicos tenían claro qué tenían que hacer y dirigían como habitualmente lo hacían", ha profundizado Mompó, quien poco después, en el intercambio con Junts, ha admitido su “sorpresa” por la “falta de liderazgo político”.

Con todo, Mompó ha apuntado a los técnicos como los capitanes del barco del Cecopi y en concreto a Jorge Suárez (subdirector de Emergencias) , a José Miguel Basset (jefe de Bomberos) y a Raúl Quilez, (Sgise). Esos tres eran “las personas que más conducían la emergencia”, si bien ha agregado también que “lo que falló fue la información".

Pese a los intentos de los portavoces, Mompó ha evitado cuestionar la actuación de Mazón. Ha admitido que no sabía dónde estaba y ha repasado de nuevo las llamadas con el president, quien le solicitó los contactos de los alcaldes de Utiel y Cullera, pero ha insistido en que su presencia no hubiera cambiado nada por esa falta de información.