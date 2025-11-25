Otro STOP de traca en un cruce de Oliva

No es la primera vez que ocurre, pero es cierto que tampoco deja de causar sorpresa. Antes se vio en la céntrica calle de Pelayo de València, muy cerca de la estación de ferrocarril y también en una carretera de Ibiza. Alguien escribió la palabra "STOP", la indicativa de la señal de tráfico, con las letras trabucadas y, evidentemente, llamó la atención.

La misma sorpresa que a primera hora de la tarde de este lunes se encontró un ciudadano de Oliva cuando circulaba con caminos que conducen a la playa. En uno de esos cruces, y debajo de una señal perfectamente visible donde se lee "STOP", correctamente escrito, figura la misma palabra, pintada en el suelo, pero con las letras cambiadas. "SPTO", se leía en el indicativo en lo que era un error que convenía corregir cuanto antes.

La señal, o más bien la inscripción, se encuentra en el camino dels Gorgs cruce con el camino de l'Aigua Blanca, una zona que, pese a ser invierno, es muy transitada. "A ver cuánto tarda el ayuntamiento en corregir el error", señalaba el atento conductor que detectó la llamativa inscripción y que se atribuye a la empresa contratada para renovar y repintar los indicativos de tráfico en el término.

Corregido

Ni 24 horas ha permanecido la señal de 'STOP' escrita erróneamente en un cruce de caminos situado en el término municipal de Oliva. La palabra inglesa que se ha convertido en la expresión internacional de "Pare", especialmente en el código de circulación de vehículos, se había pintado con las letras trabucadas en el enlace del camino dels Gorgs con el de l'Aigua Blanca, en la zona de la playa. En concreto, la palabra pintada en el suelo había aparecido como 'SPTO'.

La señal de STOP de Oliva, corregida, en una imagen de esta misma mañana. / Levante-EMV

La difusión de esta imagen por parte de Levante-EMV, que ayer corrió como la pólvora entre las redes sociales olivenses y de otros municipios, ha generado la inmediata reacción del ayuntamiento que, obviamente, vio con toda claridad que se trataba de un error humano al pintar la inscripción en el suelo. Así, a primera hora de esta mañana el 'SPTO' se había convertido en el correcto 'STOP'.