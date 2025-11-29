La Generalitat, Ayuntamiento y la patronal CEV expresan sus condolencias

El fallecimiento de José Luis Olivas, a los 73 años de edad, ha generado reacciones en el ámbito de la política y del sector empresarial y financiero de la Comunitat Valenciana, donde desarrolló la última etapa de su trayectoria profesional al desembarcar como presidente del Banco de Valencia y Bancaja, así como de vicepresidente en Bankia; instituciones ya extinguidas tras la crisis que arrasó al sector bancario de la autonomía desde 2008. Con todo, la mayor parte de las valoraciones realizadas por dirigentes del Partido Popular -formación de la que era militante Olivas- destacan por su brevedad.

Así las cosas, la mayoría de los actuales dirigentes del Partido Popular, tanto del Consell como del Cap i Casal, donde Olivas ocupó puestos de máxima responsabilidad hace algo más de dos décadas, se han limitado a realizar escuetos comunicados para valorar la trayectoria profesional y personal del expresident de la Generalitat desde el 24 de julio de 2002 hasta el 20 de junio de 2003.

Desde la Generalitat

Desde la cuenta oficial de X, la Generalitat ha expresado "el más sincero pésame por el fallecimiento de José Luis Olivas. President de la Generalitat Valenciana entre julio de 2002 y junio de 2003, además de diputado desde 1995 hasta 2003, conseller desde 1995 hasta 1999 y vicepresidente desde 1999 hasta 2002. Acompañamos en el dolor a su familia, amigos y allegados», ha escrito el Consell a través de esta red social. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha limitado a retuitear el citado mensaje que figura en la mencionada cuenta oficial del Ejecutivo autonómico.

Alcaldía

En parecidos términos, también la alcaldesa de València, María José Catalá, ha aprovechado la red social X para expresar una escueta condolencia tras conocer el fallecimiento de José Luis Olivas: "Mi más sincero pésame a los familiares y amigos de José Luis Olivas, quien fue president de la Generalitat, y concejal y primer teniente de alcalde del @AjuntamentVLC. Descanse en paz".

Por su parte, el exconseller de Educación y Cultura de la Generalitat Valenciana Ferran Villalonga, elegido por el otrora jefe del Consell Eduardo Zaplana en 1995, ha lamentado la muerte de Olivas, si bien ha asegurado que su trayectoria profesional como político "fue una desgracia para la Comunitat Valenciana. Que la tierra no le pese", ha añadido el también exsecretario de Estado para la Cooperación Internacional e Iberoamérica.

Empresarios

A estas muestras de condolencia también se ha sumado el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, quien ha expresado el "pésame y acompañamiento en el dolor a la familia y amigos". Olivas empezó su trayectoria profesional en la capital del Túria como secretario general de la Federación Empresarial de Hostelería de València entre 1977 y 1982.

Desde los partidos políticos de la oposición tampoco se han expresado escuetos comunicados al conocer el fallecimiento del expresidente de la Generalitat. El PSPV, según fuentes de la comisión ejecutiva que lidera Diana Morant, han asegurado aseguran que esta formación política "se suma a las condolencias de la familia y amigos por el fallecimiento" de José Luis Olivas. Y no han entrado a valorar su trayectoria al frente del Ejecutivo autonómico.