Un alto cargo de Mazón desaconsejó a Pradas el confinamiento por Forata por ser un “lío jurídico”

Cayetano García, secretario autonómico de Presidencia y miembro del reducidísimo núcleo duro de Mazón en la Generalitat, puso reparos para emitir una orden de confinamiento en la tarde del 29 de octubre de 2024 ante el riesgo de rotura de la presa de Forata tras ser consultado sobre esa posibilidad, que se barajaba en el Cecopi, por la exconsellera Salomé Pradas a las 19.36 horas.

Según ha podido confirmar Levante-EMV por varias fuentes, García desaconsejó esa opción a Pradas, mando único de la emergencia en esos momentos, por ser un "lío jurídico". La exconsellera recurrió al secretario autonómico después de no conseguir localizar a Carlos Mazón, a quien había llamado justo antes, en ese mismo minuto, según refleja el registro telefónico aportado por Pradas a la causa.

En ese momento el entonces president se encontraba todavía con Maribel Vilaplana, la periodista con la que comió en El Ventorro y que ahora se sabe que no abandonó el aparcamiento donde estacionó su vehículo para acudir al restaurante hasta las 19.51 horas. Además, como ha informado este diario, la comunicadora acercó posteriormente con su coche a Mazón hasta las inmediaciones del Palau de la Generalitat, donde el dirigente popular llegó alrededor de las 20.00 horas.

Además del intento de las 19.36, Pradas ya había tratado de contactar con Mazón, también sin éxito, a las 19.10. En su reciente comparecencia en la comisión de investigación del Congreso, el todavía jefe del Consell en funciones planteó la opción de que no atendiera esa llamada porque "estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento".

En un avance de la entrevista concedida a Salvados, Pradas se refiere a esos momentos en los que intenta informar a Mazón de las novedades que se van conociendo en el Cecopi, pero no logra hacerse con el president, que todavía estaba en la comida.

En ese sentido, explica que ella "quería trasladarle lo que estaba pasando, evidentemente. Creía que era importante que si nos informaban de una posible rotura de presa o de si íbamos a lanzar un Es Alert, que lo supiera el president de la Generalitat. Reflexionándolo después sí que he concluido que hubiera sido necesario que el señor Mazón, como máximo representante de la Generalitat, hubiera estado allí con nosotros".

El papel del entorno de Mazón

Así, ante las dificultades de contactar con su jefe, Pradas recurre a los colaboradores más cercanos de Mazón, a los que la jueza ha citado a declarar como testigos precisamente por ese papel que jugaron como enlace entre consellera y president en los momentos críticos.

En su declaración, José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón, aseguró que Pradas informaba en todo momento de la evolución de la dana al equipo de Presidencia, incluido ese posible confinamiento que se barajó para las poblaciones situadas aguas abajo de la presa de Forata.

La resistencia de esa infraestructura, ubicada en Yátova y en la cuenca del río Magro, fue el principal foco de preocupación del Cecopi en aquella tarde aciaga. De hecho, media hora después de iniciarse esa reunión, a las 17.26, responsables de Aemet presentes en la reunión ya reportaban en chats internos que la CHJ había informado de una "situación crítica" en la presa y que se planteaban evacuaciones.

Fue la propia Pradas la que planteó esa medida, descartada por el jefe de bomberos José Miguel Basset, que la consideraba contraproducente por los desplazamientos que podía provocar. Ante ese rechazo, se propone el confinamiento, según las fuentes consultadas, pero empiezan esas dudas legales.

Es el momento en el que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, evidencia la tensión que ya se vive en el Cecopi y exclama: "Si hemos confinado por un puto virus, ¿no vamos a hacerlo por esto?". La socialista puso a trabajar a su equipo jurídico en redactar la orden necesaria, mientras Pradas llamó a García, licenciado en Economía.