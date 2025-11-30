Las inversiones de la dana tensionan la política valenciana un año después

Las inversiones puestas en marcha por las distintas administraciones públicas para recuperar a los pueblos afectados por la dana siguen siendo objeto de disputa de los principales partidos políticos un año después. El conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, ha hecho balance de su gestión para asegurar que su departamento ha ejecutado ya dos tercios de las 58 actuaciones proyectadas en veinte localidades distintas. Por su parte, el PSPV ha acusado a Martínez Mus de ejecutar apenas el 3,2% de las inversiones destinadas a reparar cauces y barrancos, uno de los ejes de la reconstrucción.

El vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha confirmado este domingo que la Generalitat afronta la fase final de reconstrucción de las infraestructuras locales dañadas por la dana una vez han terminado "dos tercios de las obras locales que se proyectaron en 58 actuaciones en más una veintena localidades".

Martínez Mus ha calificado estas actuaciones, en las que se han invertido más de 50 millones de euros, como "un ejercicio de eficacia, compromiso y solidaridad con los ayuntamientos en el marco del Plan Endavant", y ha reiterado la colaboración de la Generalitat con las localidades damnificadas para seguir dando respuesta a las necesidades de los municipios, así como para apoyarles en las labores de reactivación y refuerzo de sus infraestructuras.

Inversiones destacadas

"El Consell centra ahora sus esfuerzos en seguir recuperando las vías, pasarelas y puentes municipales, una vez puestas en marcha las 18 carreteras autonómicas dañadas por las riadas, con una dotación de 75 millones y la red de Metrovalencia con 140 millones de euros", ha remarcado el titular de Infraestructuras.

Entre las obras ya concluidas, que son un total de 38, están por ejemplo los puentes de Siete Aguas, de Cheste y el puente que une Catarroja y Massanassa o vías de Paiporta, la pasarela peatonal sobre el río Magro en Algemesí, el viario auxiliar y la estructura de acceso al centro comercial Bonaire, entre otras.

Además, se han reconstruido las estructuras para hacerlas más resilientes frente a inundaciones como es el caso de Godelleta, que ha multiplicado por tres su capacidad hidráulica.

En vicepresidente segundo ha avanzado que las obras que están por acabar verán la luz en diciembre o estarán finalizadas a principios de 2026 y, ha remarcado, que son actuaciones "que conectan personas y municipios para ayudar a alcanzar una vida normal, que es el objetivo de todos".

Al respecto, ha destacado "el esfuerzo inversor que la Generalitat está realizando con la mayor movilización de recursos de su historia en el menor tiempo posible, pese a la falta de apoyo del Gobierno de España". En este sentido, ha lamentado que "el Ejecutivo central siga sin recuperar la línea C3 de Cercanías y con muchas infraestructuras municipales asumidas por el Gobierno pendientes.

El PSPV apunta a cauces y barrancos

Por su parte, el PSPV-PSOE ha denunciado que el Consell solo ha ejecutado el 3,24 % de las inversiones destinadas a reparar cauces, barrancos y reducir el riesgo de inundaciones un año después de la dana. Así lo ha trasladado la portavoz socialista de Agua en Les Corts, Ana Belén Juárez, quien ha acusado a los consellers Miguel Barrachina y Vicente Martínez Mus de "poner en riesgo la vida de la ciudadanía por la escandalosamente baja ejecución presupuestaria".

La diputada socialista ha afirmado que "un año después de la mayor tragedia de nuestra historia, el Consell ha elegido la inacción" y ha añadido que "ha preferido proteger sus sillones antes que proteger a la ciudadanía". Además, ha subrayado que "la Comunitat Valenciana merece un gobierno que gestione, que planifique, que actúe y que crea en la ciencia, no uno que se rinda ante los negacionistas de la extrema derecha".

57 millones presupuestados

En esta línea, Juárez ha explicado que, según los últimos datos publicados por la Generalitat Valenciana, de los 57 millones de euros presupuestados en 2025 para actuaciones de reparación de cauces, barrancos, drenajes urbanos, defensa frente a inundaciones y obras derivadas de la dana, solo se ha ejecutado un 3,24 %, es decir, 1,8 millones.

Estos datos, ha destacado, "contrastan con los del Gobierno de España, que ha ejecutado más de 220 millones de euros en obras de emergencia". "Mientras el Gobierno de España cumple, el Consell PP–VOX mira hacia otro lado", ha dicho Juárez.

"Proyectos esenciales como los tanques de tormenta de San Isidro, la red de evacuación de pluviales en Almoradí, la ampliación del barranco de la Casella en Alzira, o las reparaciones de cauces urbanos continúan completamente parados", ha denunciado Juárez.

Además, ha recordado que la Ley 2/2015 de Ordenación del Territorio y la Ley 4/2006 de Evaluación Ambiental obligan a la Generalitat a garantizar el mantenimiento, limpieza y seguridad de los cauces en zonas urbanas. "Si la ley obliga y aun así no actúan, estamos ante una negligencia institucional", ha afirmado.

Finalmente, la dirigente socialista ha señalado como "especialmente grave" la falta de actuación en la Presa de Buseo, la única de titularidad de la Generalitat, donde se presupuestaron 7.873.480 euros y solo se ha ejecutado un 2,34 %.

"Durante la dana nadie supervisó la presa, nadie activó protocolos y nadie avisó a la ciudadanía de Sot de Chera del riesgo de desbordamiento. Ese abandono causó la muerte de dos vecinos. Un año después, siguen sin actuar. Es inadmisible", ha concluido.