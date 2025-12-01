Familiares y amigos dan el último adiós a José Luis Olivas

Familiares y amigos del expresidente de la Generalitat José Luis Olivas han acudido hoy al Tanatorio Municipal de València para dar el último adiós al exmandatario del Consell y ex máximo responsable de Bancaja y del Banco de Valencia, fallecido este pasado sábado a los 73 años de edad como consecuencia de una larga enfermedad. Cientos de personas han arropado a la familia de Olivas. Las muestras de condolencia han llegado desde ex altos cargos del Consell, dirigentes del Partido Popular, aunque también de representantes actuales del Ejecutivo autonómico como la vicepresidenta Susana Camarero, así como del gobierno local, como la Alcaldesa de València, María José Catalá.

Algunas de las personas más madrugadoras para dar el pésame a los familiares de Olivas han sido los expresidentes del Consell Francisco Camps y Eduardo Zaplana, quienes han llegado por separado. También ha acudido el abogado castellonense Antonio Tirado, exalcalde socialista de Castelló, así como expresidente de la Caja de Ahorros de Castellón, de Bancaja y ex consejero de Bankia. También han acudido el Comisionado para la lucha contra la violencia de la mujer, Felipe del Baño.

A lo largo de la mañana y de primera hora de la tarde, antes de celebrarse una misa en la capilla del Tanatorio Municipal, a la que han acudido sus familiares más directos y parientes, también ha acudido el economista y director general de la Fundación de Estudios Avanzados, Javier Quesada, quien fue director general de Economía de la Generalitat. Además, han dado el pésame a la familia de Olivas el ex consejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra; el expresidente del Valencia CF Manuel Llorente y el médico José Luis Zaragosí.

Exaltos cargos del Consell

Entre los ex altos cargos de la Generalitar de la etapa de Olivas como dirigente del Consell y como exmandatario de las extintas entidades financieras valencianas han estado Vicente Rambla (ex vicepresidente del Consell y exconsejero de Economía), Manuel Cervera (ex conseller de Sanidad), Alicia de Miguel (exportavoz del Consell en tiempos de Zaplana y Camps y ex consellera de Bienestar Social), Miguel Navarro (ex director general de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Cacsa) y el abogado David Serra, exdiputado y número dos del PP en la Comuniat Valenciana en la etapa de Francisco Camps, entre otros.

Además, han acompañado a los familiares de Olivas empresarios como Juan Carlos Gómez-Pantoja, director gerente de Atalanta Sport Club y la exedil del ayuntamiento de València Mayrén Beneyto.

Día de luto oficial

La Generalitat ha declarado luto oficial en la Comunitat Valenciana durante la jornada de este domingo 30 de noviembre con motivo del fallecimiento de José Luis Olivas Martínez. Olivas desempeñó el cargo de president entre julio de 2002 y junio de 2003. Asimismo, fue diputado en Les Corts desde 1995 hasta 2003, conseller de Economía y Hacienda entre 1995 y 1999 y vicepresidente del Consell desde 1999 hasta 2002. Durante la jornada de luto oficial las banderas han ondeado a media asta en los edificios públicos dependientes de la Generalitat, en señal de respeto y pésame.

Además, el Consell ha invitado al conjunto de las instituciones valencianas a secundar esta medida y a arriar sus banderas a media asta en sus sedes oficiales. Con este gesto, la Generalitat, en nombre del pueblo valenciano, "manifiesta su profundo pesar por esta irreparable pérdida y traslada su sentido pésame a la familia y allegados del expresident", ha transmitido el Ejecutivo autonómico en un comunicado.