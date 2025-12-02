Recibe el alta la niña de cuatro años ingresada tras un tratamiento en la clínica dental de Alzira

La niña de cuatro años que permanecía ingresada en el Clínico de València tras ser atendida en una clínica dental de Alzira donde recibió también asistencia otra menor de seis años que acabó falleciendo ha recibido el alta del hospital, según ha podido saber Europa Press de fuentes sanitarias.

La menor pasó el 24 de noviembre a planta desde la UCI Pediátrica del Clínico, en el que había sido ingresada tras ser atendida en una clínica dental privada de Alzira. Desde entonces, su evolución era favorable hasta que este martes ha podido dejar el hospital.

La menor acudió el 20 de noviembre por la tarde a Urgencias del Hospital de la Ribera, porque presentaba un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la UCI pediátrica del Clínico.

Se da la circunstancia de que otra niña de seis años falleció el mismo jueves 20 tras haber sido atendida previamente en la misma clínica dental privada de Alzira. Esta menor ingresó a las 16.52 horas del jueves en Urgencias del Hospital de La Ribera en parada cardiorrespiratoria. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito y declararon el fallecimiento.

El Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad tiene abierto un expediente informativo para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y ordenó la suspensión cautelar de la actividad de la clínica. Un juzgado de Alzira también tiene abiertas diligencias previas de investigación. La Policía Nacional registró la pasada semana las dependencias de la clínica, acompañada de los servicios de Inspección sanitarios.

La propietaria de la clínica manifestó, en declaraciones a À Punt recogidas por Europa Press, que la niña fallecida salió del centro dental "aparentemente bien" y "el anestesista no sabe qué ha podido pasar".

Según explicó, a esta menor no se le practicó una operación con anestesia general, sino una sedación que se le puso mediante una vía para extraer unos dientes de leche y ponerle unos empastes. Además, insistió en que la niña se empezó a encontrar mal después y en que no saben "qué ha podido pasar". "Están investigando el lote de la anestesia", concluyó.