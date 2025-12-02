Sanidad abrirá nuevas Urgencias 24 horas en los municipios valencianos con más de 50.000 habitantes

Todos los municipios de más de 50.000 habitantes de la Comunidad Valenciana contarán con nuevos puntos Urgencias abiertos 24 horas -al menos, uno- para atender a los pacientes y, además, reducir la presión asistencial en los hospitales valencianos. Aunque opacado por la estricta votación, la medida fue el gran anuncio de Juanfran Pérez Llorca en el ámbito sanitario durante su discurso como candidato a la investidura en el pleno del pasado jueves en las Corts Valencianes. Fuentes de la Conselleria de Sanidad confirman a Levante-EMV estar trabajando ya en este asunto que se pondrá en marcha de "manera progresiva" a partir de 2026, aunque faltarían por articular algunos detalles: la habilitación de espacios para incorporar este servicio y el personal, si se produce un aumento de plantilla, siempre difícil, o la acción se realiza con los recursos humanos disponibles en la actualidad.

Según las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), son 13 las ciudades valencianas que superan los 50.000 habitantes, aunque solo cuatro de ellas no tienen un hospital público en su término municipal. Son Torrent y Paterna en la provincia de Valencia; y Benidorm y San Vicente del Raspeig en la de Alicante. Estos municipios serían, a priori, los grandes beneficiados por esta medida anunciada por la Generalitat Valenciana. Actualmente, sus residentes pertenecen, respectivamente, a los hospitales del General -el más saturado por número de pacientes-, Arnau de Vilanova, la Marina Baixa en la Vila-Joiosa y el General de Alicante; pero, ahora, tendrán puntos en su propio municipio a los que acudir para una atención urgente a cualquier hora.

Los nueve municipios restantes ya disponen de Urgencias 24 horas en los hospitales, aunque falta por saber si Sanidad pretende habilitar algún punto adicional para reducir la presión asistencial de los primeros. València cuenta con cinco hospitales públicos; Alicante y Castellón, dos; y las restantes -Gandia, Sagunt, Elx, Torrevieja, Orihuela, Alcoi y Elda- cuentan con uno. Según ha podido saber este periódico, en el departamento del hospital Clínico de València, se ha informado al personal de algunos PAC sobre la ampliación futura de su horario de apertura a la 24 horas; es decir que algunos abrirán todo el día, también en las localidades con hospitales. Falta saber cuántos y cuáles.

Aliviar urgencias hospitalarias

La mayoría de estos municipios disponen ya de puntos de Urgencias complementarios a la actividad de los centros de salud, cuando estos están cerrados. Son los llamados Puntos de Atención Continuada (PAC) y Puntos de Atención Sanitaria (PAS), cuya asistencia se produce entre las tres de la tarde y las ocho de la mañana, así como los fines de semana. El nuevo servicio ofrecerá atención urgente durante 24 horas, el doble de tiempo que los actuales PAC y PAS. A nadie se le escapa que las instalaciones de estos puntos se podrían aprovechar para habilitar este servicio ininterrumpido, sin necesidad de realizar una fuerte inversión en infraestructuras; sería, de hecho, mínima. Es la opción prioritaria para el departamento de Marciano Gómez, aunque son conscientes de que "habrá casos en los que se tenga que invertir para adecuar las infraestructuras o crear nuevas". Además, se lanzará un concurso para dotar a estos puntos de tecnología de radiología digital con inteligencia artificial y analítica básica.

Punto de atención continuada en el centro de salud de Roís de Corella, en Gandia. / Levante-EMV

El objetivo principal de la medida es descongestionar las urgencias hospitalarias y ofrecer otros puntos de asistencia a la ciudadanía donde se puedan resolver cuadros menores, por ejemplo, resfriados durante el invierno. Es una realidad que son muchos los ciudadanos que acuden a los servicios de Urgencias de su hospital de referencia al no encontrar cita con su médico de cabecera en Atención Primaria, cuando podría no ser necesario, lo que contribuye a saturarlas durante el invierno.

El personal, la clave

La noticia levanta recelos entre los principales sindicatos sanitarios, aunque la noticia como tal es positiva; así opina Eva Plana de UGT, quien cree que "toda mejora es bienvenida". Sin embargo, considera que es imposible aplicarlo correctamente sin ampliar la plantilla de la sanidad pública: "No puede plantearse con el mismo personal y hacerlo trabajar más o moverlo dentro de una misma agrupación sanitaria interdepartamental (ASI)", comenta. Desde Sanidad, defiende que se dotará de los recursos humanos "necesarios para cubrir las 24 horas de atención", sin especificar si se contratará más o no.

En esa misma idea coinciden Yolanda Ferrández de CCOO, quien opina que "solo se podrá hacer cuando incrementen la plantilla de forma adecuada; y Leonor Iborra de Satse, la cual califica la medida de un mix entre "urgencias de un hospital y un centro de salud". Su sindicato demanda que la medida sea "extensiva" a los municipios "con menos habitantes" porque "son los más alejados geográficamente de las Urgencias de los hospitales". Por su parte, desde CSIF opinan que no "puede realizarse a costa del personal existentes", sino con la contratación de nuevos recursos y "tras medidas específicas" que llevan demandando desde hace tiempo.