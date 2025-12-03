José Diez: un habitual del segundo escalón que pasa a dirigir la sala de máquinas del Palau

El nuevo vicepresidente segundo, conseller de Presidencia y secretario del Consell José Luís Díez Climent será el nuevo hombre fuerte al frente de la sala de máquinas del Palau de la Generalitat con Juan Francisco Pérez Llorca. José Díez pasa así de ser un fiel escudero en el segundo escalón de la administración autonómica a la primera línea de la política. El nuevo vicepresidente José Díez y la nueva consellera de Cultura, Maria del Carmen Ortí son personas muy cercanas a la alcaldesa de València, María José Catalá, lo que puede interpretarse como un gesto de Pérez Llorca a la lideresa del Cap i Casal. Pepe Díez, como es conocido en el Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), es marido de Julia Climent Monzó, tercera teniente de alcalde y concejala de Recursos Humanos y Técnicos, Patrimonio, Participación y Pedanías del Ayuntamiento de València, persona también de máxima confianza de Catalá.

Hasta ahora José Díez era director general de Proyectos Estratégicos y su última misión con la administración del expresidente Carlos Mazón fue acompañar al jefe de gabinete de este, José Manuel Cuenca, a declarar como testigo al juzgado de Catarroja. También fue uno los asesores del exjefe del Consell que ocupó los asientos del público cuándo este compareció en la comisión de investigación de la dana de las Corts.

Díez es licenciado en derecho, fue jefe de gabinete del conseller de Infraestructuras Mario Flores (2007-2011) y es hijo del histórico del PP José Díez Cuquerella, el abogado y fiscal que fue presidente del PP de la provincia de València, efímero presidente de la Diputación de València durante seis meses, entre Manuel Tarancón (cuando fue elegido conseller) y Fernando Giner, diputado en las Corts Valencianes y miembro del Consell Jurídic Consultiu.

José Díez Climent es licenciado en Derecho (1990-1995) doctor en Derecho Civil, máster en administración y asesoría jurídica de empresas. Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de València desde 1998, en agosto de 2022 logró plaza como abogado de la Generalitat. De 2012 a 2022 trabajó como asesor jurídico de Grant Thornton, Andersen, Grupo Pavasal y el Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber.