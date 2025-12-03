María de Carmen Ortí Ferre, una profesora para reconducir Educación y Cultura

Educación y Cultura será, a partir de ahora, liderada por Maria de Carmen Ortí Ferre. Nacida en Xirivella, el 5 de diciembre de 1966, siempre se ha dedicado a la enseñanza. Estudió en la Escuela de Magisterio de València y su primer destino fue Elx para, con posterioridad, pasar por el Barrio de Cristo y Xirivella, donde desarrolló funciones dentro de diferentes equipos directivos.

Casada y con dos hijas, cursó el grado de Psicopedagogía en la Universitat Oberta de Catalunya, una de las pocas universidades que ofertaban los estudios a distancia en aquel momento. A continuación fue nombrada Directora del Centro de Formación del Profesorado de Torrent, donde amplió sus conocimientos alrededor del aprendizaje, la innovación y la mejora continúa del sistema educativo. Más adelante accedió a la Inspección Educativa con carácter accidental, para pasar a formr parte del Cuerpo de Inspección Educativa de la Comunitat Valenciana como funcionaria de carrera para trabajar en Torrent, Quart de Poblet, Alaquàs y Picanya.

Los últimos años ha ejercido sus funciones como Subdirectora General de Planificación educativa y Centros Privados y Concertados de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, encargándose de la planificación educativa de la Comunitat Valenciana. En la actualidad era directora de la Universidad Popular.

Ortí Ferre es, además, hermana de Enrique Orti que fue alcalde de Xirivella por el PP de 2011 al 2015.