Ordaz abandona la cúpula de À Punt para formar parte de la nueva Conselleria de Presidencia

La conformación del nuevo Consell tendrá su impacto en À Punt. Vicente Ordaz dejará la presidencia el consejo de administración de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, la empresa pública que gestiona la radiotelevisión autonómica valenciana, para formar parte del nuevo equipo de Presidencia de la Generalitat, tal y como ha anunciado Juanfran Pérez Llorca en su comparecencia, como nuevo secretario autonómico de Comunicación.

Ex jefe de Informativos de la Cadena COPE, Ordaz fue elegido miembro del consejo de administración de À Punt el pasado mes de diciembre en las Corts dentro del pack de miembros propuestos por PP y Vox. Tras ello, estos mismos consejeros le nombraron presidente, funciones que ejerce desde el pasado 23 de enero. Su nombramiento al frente de la empresa pública desencadenó la elección de los siguientes nombramientos en el ente con nuevo director (Francisco Aura), nuevo jefe de Informativos (Josep Magraner) y hasta nuevo libro de estilo.

Sin embargo, menos de un año después de encabezar la gestión de la empresa pública y tras no pocos problemas internos, Ordaz dejará À Punt para formar parte de la nueva conselleria de Presidencia, con rango de Vicepresidencia segunda, que encabezará José Díez. Este área es una donde se esperan más cambios respecto al equipo que rodeó a su predecesor, Carlos Mazón. De hecho, las responsabilidades como secretario autonómico vinculado a la comunicación institucional supone sustituir algunas de las competencias que hasta ahora ha ejercido José Manuel Cuenca.

Vicente Ordaz preside la primera reunión del consejo de administración. / Levante-EMV

La diferencia estará en que mientras que Cuenca era una persona absolutamente vinculada política y personalmente a Mazón, ya que entre sus competencias ejercía también el rol de jefe de gabinete del 'president', no se espera esa conexión respecto a Ordaz cuyas funciones quedarán más circunscritas al área de la comunicación institucional, algo similar al papel que ejercía en su momento Alfred Boix con Ximo Puig al frente de la Generalitat, y será uno de los tres secretarios autonómico que conformarán la Conselleria de Presidencia.

La llegada de Ordaz al Palau, "en unos días", según Llorca, supondrá su salida de la sede de Burjassot de À Punt, lo que abre un hueco en la gestión de la radiotelevisión autonómica. Primero, porque se deberá elegir un nuevo consejero en las Corts, algo para lo que los votos de PP y Vox son suficientes, pero que podría servir de espacio para que la oposición pudiera proponer algún candidato. Segundo, y más complicado, porque entre los consejeros que forman parte de este órgano se deberá elegir a un nuevo presidente que asuma las riendas de la cadena en un momento complicado.