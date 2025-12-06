Llorca llama a "recuperar puentes" entre la Generalitat y el Gobierno

El recién investido 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha estrenado en su primera visita a Madrid como jefe del Consell. Y lo ha hecho para asistir al acto para conmemorar los 47 años de la Constitución Española. El mantario del PP ha asegurado que está intentando "recuperar puentes y vías de comunicación" con los afectados por la dana, pero también con el Gobierno de España. "Eso es lo que corresponde y lo que nos demanda la sociedad, la gente está cansada de crispación, de peleas, de falta de entendimiento", ha dicho en Madrid a su llegada Así, ha insistido en que es necesario "trabajar en una reconstrucción física pero también moral" y ha asegurado que ya ha tenido contactos con Moncloa y que están a punto de "fijar una fecha para una reunión".

Así, el president ha asegurado que él está intentando "recuperar puentes" y "vías de comunicación" con afectados y familiares de las víctimas de la dana y que también está buscando "coordinación" con el Gobierno para la reconstrucción. Según Pérez-Llorca, "ese diálogo y ese entendimiento que tuvieron los españoles" a la hora de elaborar la Constitución, hoy se debe tener "con especial énfasis" en la Comunidad Valenciana. Es lo que hoy en día demanda la sociedad, ha agregado, ya que la gente está "cansada de crispación, de peleas, de falta de entendimiento". Por tanto, tras la "enorme tragedia" sufrida, la ciudadanía pide "estar a la altura de lo que ellos merecen" y, sobre todo, "trabajar en una reconstrucción física, pero también moral".

En cambio, Pérez-Llorca ha evitado pronunciarse a preguntas de la prensa sobre los mensajes de wasap revelados por Salomé Pradas sobre las conversaciones que mantuvo con el expresident el día de la dana, donde Mazón respondió "cojonudo" al mensaje en el que Pradas le informaba a las 13:03 horas de que lo que más preocupaba en ese momento era, entre otras zonas, el barranco del Poyo, y "bieeeennnnn" al anuncio de un preacuerdo con los Bomberos Forestales.

Por otro lado, el jefe del Consell ha asegurado en el Día de la Constitución que la Carta Magna "debe seguir siendo la base sobre la que construimos nuestro presente y futuro como país". Pérez Llorca ha subrayado que el documento de 1978 ha demostrado durante este tiempo "su fortaleza y su vigencia" y por eso mismo ha indicado que la misma "debe seguir siendo la base sobre la que construimos nuestro presente y nuestro futuro como país".

Desde la Generalitat Valenciana, en un mensaje en esta misma red social, se han sumado a conmemorar este día. "Hoy celebramos los 47 años de la Carta Magna, base del ordenamiento jurídico, de los derechos fundamentales y las libertades públicas de todos los españoles y españolas", señala la Administración autonómica.

El apunte a la Vivienda

En esta línea, la Generalitat resalta en su publicación con motivo del Día de la Constitución el artículo 47 de la Carta Magna, que recoge: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". "Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación", continúa el texto.