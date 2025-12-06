Conselleria descarta casos de peste porcina en la Comunidad Valenciana y refuerza de plan prevención

La Conselleria de Agricultura vigila de cerca la posible llegada de la peste porcina a la Comunidad Valenciana. Tal como acaba de confirmar a este periódico, Agricultura niega que haya casos sospechosos de infección en la provincia de Castellón y asegura que no hay positivos ni sospecha alguna en los miles de análisis que se están realizando tanto en animales salvajes como en granjas.

Desde el departamento que dirige Miguel Barrachina explican que, de momento, se está trabajando en un gran dispositivo de control y monitorización que prevé batidas especiales para reducir el número de cabezas de jabalíes en el área próxima a la A-7 y AP7, una de las zonas con mayor presencia de jabalíes y a la vez más próximas a Cataluña.

Uno de los grandes problemas para contener esta enfermedad es precisamente que los jabalíes actúan como reservorios naturales del patógeno causante de la peste y el aumento de las poblaciones de jabalíes en los últimos años y su rápida expansión por las áreas forestales y también zonas próximas a áreas urbanas, próximas a las explotaciones porcinas.

Desde la conselleria insisten en que, de momento, no hay ningún caso confirmado de peste porcina detectada en los animales analizados en la Comunidad Valenciana