EL PSPV reclama al Consell la implantación del Agente Tutor de la policía local por el "alarmante" aumento del acoso escolar en la Comunidad

La portavoz de Seguridad del PSPV en las Cortes, Marisa Navarro, ha registrado una propuesta en las Corts Valencianes en la que urge al Consell a adoptar las medidas presupuestarias, administrativas y de información necesarias para impulsar la implantación en todos los municipios de la Comunitat Valenciana del programa Agente Tutor de la Policía Local con el fin de reforzar la seguridad de los niños y adolescentes valencianos ante el “alarmante” aumento de los casos de acoso escolar. “Casos de suicidio como el de Sandra Peña, de 14 años, en Sevilla, y otros que no salen a la luz nos estremecen y obligan a la adopción urgente de medidas de protección contra el acoso escolar”, ha enfatizado Marisa Navarro.

La diputada del PSPV insta al actual Consell a “recuperar la figura del Agente Tutor que puso en marcha Ximo Puig” y que comporta que “policías locales con una formación especializada actúen como intermediarios en institutos y colegios para proteger a los menores del acoso escolar o de cualquier amenaza a su integridad física o moral, como como malos tratos o abandono”.

“Ante esta alarmante situación, tenemos que reaccionar”, ha señalado Marisa Navarro, por lo que exige al Gobierno valenciano del PP “que salga ya de su letargo, dé respuesta a este grave problema e impulse este programa para proteger a nuestros menores”. La parlamentaria socialista ha recordado que el Consell del Botànic implantó la figura del Agente Tutor a partir de la firma de un convenio entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), dependiente de la actual Conselleria de Emergencias.

A partir de 2019, se adhirieron formalmente los primeros municipios, como es el caso de Alicante, Gandia, Torrent, Elda, Ontinyent o Benicàssim. “En las ciudades donde existe, nos consta que está dando unos muy buenos resultados”, ha señalado Navarro, quien considera que es necesario dar un nuevo impulso a la implantación para conseguir “el 100% de municipios donde su creación esté justificada”.

“Desde el PSPV queremos combatir esta lacra que va en aumento con unas consecuencias en ocasiones terribles. No olvidemos que son muchos los niños y adolescentes que esconden su sufrimiento, lo que complica mucho su detección, lo que supone que a veces la intervención policial llega demasiado tarde. Por tanto, exigimos que nuestra propuesta vea la luz a la mayor brevedad posible y que este Consell reaccione de una vez”, señala.

“El Ivaspe ha de poner en marcha los cursos”

La Proposición No de Ley registrada en las Cortes, que también suscriben el Síndic, José Muñoz, y la portavoz de Emergencias, Alicia Andújar, reclama recuperar el desarrollo del programa para extenderlo al máximo de municipios posible a fin de combatir el “bullying”, dando respuesta a una necesidad que requiere de la intervención real de la administración y de la lucha contra una lacra que va en aumento con unas consecuencias terribles, ya que “la única forma de erradicarla es adoptando todas las medidas tendentes a la protección del menor en el mayor número de localidades”.

En paralelo, la propuesta reclama también que el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe) ponga en marcha la formación especializada en la policía local para que se pueda poner en funcionamiento a la mayor brevedad.