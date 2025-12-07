Este es el Pueblo Más Bonito de España: a tan solo 3 horas de Alicante

A partir de 2026, la provincia de Valencia podrá presumir de tener su primer Pueblo Más Bonito de España, aunque por estos lares ya sabíamos de su belleza, ahora ha quedado reconocido oficialmente a ojos del resto del país. Se trata de la localidad de Alpuente, perteneciente a la comarca de Los Serranos.

Así se decidió el pasado viernes en la última Asamblea Nacional de la Asociación Los Pueblos más Bonitos de España que se celebró en Santillana del Mar (Cantabria), un encuentro que cada año reúne a los municipios que forman parte de esta prestigiosa red. Durante la sesión, se dieron a conocer los cuatro nuevos pueblos que pasarán a integrarse en esta asociación a partir del año que viene. Estos municipios son además de Alpuente, Oseira (Ourense), Santa Gadea del Cid (Burgos) y Vilanova dos Infantes (Ourense), localidades que, según explican desde la asociación "destacan por su riqueza patrimonial, su autenticidad y su compromiso con la conservación de su legado histórico".

Museo etnológico de Alpuente, en el antiguo horno municipal. / INFORMACIÓN

Todo lo que ofrece Alpuente

Para esta asociación, Alpuente se distingue por su extraordinario legado histórico. Su castillo de origen andalusí, el antiguo recinto amurallado y el trazado medieval de sus calles conforman un conjunto de gran interés. A ello se suman su impresionante acueducto, las huellas de dinosaurios halladas en su entorno y su museo paleontológico. En pleno paisaje de montaña, Alpuente ofrece un equilibrio único entre naturaleza, patrimonio e identidad rural.

De esta forma, este precioso municipio valenciano, consigue un hito y se suma al listado de pueblos bellos y que hay que visitar sin falta en la Comunitat Valenciana: Culla, Guadalest, Morella, Peñíscola y Vilafamés.

Si el lector decide preparar una visita a Alpuente para este finde semana del 6 de diciembre, esta ruta es un buen punto de partida.

Iglesia de Alpuente, municipio de Valencia elegido como Pueblo Más Bonito de España. / CV

Cómo llegar de València a Alpuente

La localidad valenciana reconocida como Pueblo Más Bonito de España no está lo que se dice cerca de la ciudad de València, pero llegar hasta ella no es complicado. Todo lo contrario: viajar a Alpuente desde la capital del Túria es tan sencillo como seguir una de las principales arterias de comunicación de la provincia de Valencia.

La distancia entre ambos puntos es notable, puesto que casi llega a los cien kilómetros, pero la carretera para arribar desde el centro de la ciudad a esta preciosa localidad de la provincia es buena, cómoda y de correcto trazado. De hecho, pese a esa cantidad de kilómetros, recorrer el espacio que separa los dos municipios es algo que se puede hacer en menos de hora y media, por lo que se convierte en una excelente opción para disfrutar de un día conociendo el interior de Valencia.

Lo mejor para llegar a Alpuente desde València es tomar la carretera CV-35, más conocida entre la población como Pista de Ademuz, en sentido precisamente a Ademuz y, sin necesidad de abandonarla, basta con seguir por ella unos 80 kilómetros hasta ver el desvío hacia Alpuente o la carretera CV-345. Una vez en ésta, la vía nos deja directamente en Alpuente, el flamante nuevo Pueblo Más Bonito de España que Valencia luce con orgullo desde hace apenas unos días.