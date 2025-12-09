Una acusación popular pide a la jueza de la dana que rescate los mensajes del jefe de gabinete de Mazón del 29-O

La Federación estatal de trabajadores de las administraciones públicas de la Confederación General del Trabajo (Fetap-CGT), que ejerce la acusación popular en la causa de la dana, ha pedido en un escrito presentado ante el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja que rescate los mensajes de José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la jornada del 29 de octubre de 2024, que él aseguró haber perdido en un cambio de móvil.

Una petición que se produce después de que la exconsellera de Justicia e Interior y mando único de la emergencia, Salomé Pradas, entregara a la jueza de la dana un acta notarial con mensajes clave en la jornada de la dana. Tras nueve meses como investigada y espoleada por "las mentiras" que aseguró le escuchó decir a Carlos Mazón en las entrevistas que concedió por el 9 d'Octubre, la exconsellera entregó a la jueza de la dana los mensajes que intercambió con Carlos Mazón y su jefe de gabinete José Manuel Cuenca en las horas clave del 29 de octubre (29-O) de 2024. No incluyó todos los mensajes del 29-O, sino unas horas seleccionadas por la exconsellera. De 11.32 a 20.19 horas del 29 de octubre en el caso de Mazón. Y desde las 14.25 a las 20.22 horas en el caso de José Manuel Cuenca.

Mensajes que revelan que el jefe de gabinete de Mazón influyó en el Es Alert de las 20.11 horas: "Salo, de confinar nada, por favor", llega a decirle el secretario autonómico a la consellera. Los mensajes también revelan que a las 16.28 horas del 29-O se sabía del primer fallecido en Utiel y que Mazón respondió desde El Ventorro, a través de Cuenca: "Igual a las 19 horas vamos al 112".

Desde la Fetap-CGT consideran que las conversaciones mantenidas por Salomé Pradas a través de la aplicación WhatsApp con José Manuel Cuenca Ais, "resultaría de gran interés para la investigación recuperar los WhatsApp del día 29 de octubre de 2024 del señor Cuenca".

El abogado de la Fetap-CGT, Joan Comorera recuerda en su escrito que "en su declaración en sede judicial el señor Cuenca manifestó que los WhatsApp se perdieron al cambiar su terminal de teléfono móvil en el mes de julio de 2025 en la Generalitat, quedándose allí el terminal antiguo. Asimismo, el señor Cuenca manifestó en su declaración que no tendría problemas en exhibir los mensajes de WhatsApp de su móvil".

Por tanto, señala que "teniendo en cuenta la existencia de herramientas de recuperación de datos de WhatsApp del terminal de móvil antiguo y que dicho terminal se quedó en las dependencias imaginamos del departamento de informática de la Generalitat, esta parte solicita se oficie a la direcció general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions o al departamento correspondiente que se encargue de la sustitución de los terminales móviles".

La acusación popular de la Fetap-CGT realiza esta petición para que "a la vista del sistema corporativo de MDM/EMM con el que gestiona la totalidad de los terminales móviles de la Generalitat, informe sobre la localización del dispositivo sustituido al señor Cuenca, la existencia de 'backups', configuraciones, 'logs' o datos recuperables, y, en su caso, remita el terminal y/o la información extraída para su cotejo por la Letrado de la Administración de Justicia de los mensajes enviados y recibidos el día 29 de octubre de 2024 a través de la aplicación WhatsApp por parte de José Manuel Cuenca Ais".