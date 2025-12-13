Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bielsa condena "con firmeza" la corrupción y el machismo y reivindica un PSOE "decente y feminista"

El secretario general del PSPV advierte de que "no existe justificación posible ni margen para la tibieza"

Carlos Fernández Bielsa.

Carlos Fernández Bielsa. / Loyola Pérez de Villegas

Ramón Ferrando

Ramón Ferrando

València

El secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, ha lanzado este sábado un mensaje "rotundo de condena" ante los casos de corrupción y machismo "conocidos en los últimos tiempos". Bielsa ha asegurado que "no existe justificación posible ni margen para la tibieza" y ha subrayado que estos comportamientos "no tienen cabida en la sociedad y mucho menos en nuestro partido". El mensaje del dirigente socialista se ha producido minutos antes de que Toni González, alcalde de Almussafes, haya renunciado a todos sus cargos orgánicos dentro del partido y ha solicitado su suspensión de militancia. González seguirá como alcalde de Almussafes.

El PSOE investiga a González por una denuncia por acoso sexual y laboral, que fue presentada por una mujer identificada con nombres y apellidos, tanto en el canal interno de Antiacoso del PSOE como en el Departamento de Cumplimiento de Normativa. La citada información señala que los hechos se habrían producido en el Ayuntamiento de Almussafes (Valencia). Por su parte, González ha negado los hechos.

Durante su intervención en el comité comarcal de la Ribera Alta, celebrado este sábado en Benifaió, Bielsa ha afirmado "sentir una indignación absoluta y una vergüenza profunda" y ha recalcado que "ni la corrupción ni los machistas ni los puteros ni quienes abusan de las mujeres pueden formar parte de un proyecto político democrático, feminista y decente".

"El PSOE es otra cosa", ha remarcado Bielsa, quien ha insistido en que tolerar este tipo de comportamientos "sería traicionar principios básicos y faltar el respeto a la ciudadanía". "Los socialistas condenamos estas actitudes con toda firmeza, sin matices, sin excusas y sin mirar hacia otro lado", ha añadido.

Bielsa también ha defendido la fortaleza del proyecto socialista y ha reivindicado la "defensa irrenunciable" de los servicios públicos, con especial atención a la sanidad pública, "recordando que la Ribera fue el laboratorio del modelo privatizador del PP".

En este punto, ha acusado al PP de ser "incompetente y subordinado a la ultraderecha" y ha reiterado el objetivo de "recuperar la Generalitat y la Diputación".

"Caos en la Diputación"

Mientras, desde el PSPV de la provincia de Valencia reclaman explicaciones a la secretaria general del PP provincial, Remedios Mazzolari, por la gestión del presidente de la Diputación, Vicent Mompó, "en relación con los contratos públicos superiores a 100.000 euros a la empresa de un amigo; el dinero no devuelto al Ayuntamiento de Gavarda pese a la reclamación de Antifraude, el caos en el funcionamiento del Consorcio de Bomberos, con un gerente condenado, o la falta de avisos en el servicio de teleasistencia durante la dana".

Desde el PSPV consideran, además, "un sarcasmo" que Mazzolari "pretenda dar lecciones públicas cuando su entorno más cercano estuvo vinculado a una trama de corrupción relacionada con el exconseller Rafael Blasco".

