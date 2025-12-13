Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plan SombraPapanoeladaJornada vacunaciónDenuncias acoso PSPVDetenido Alicante violación quirófanoTiempo Alicante hoy
instagramlinkedin

Alerta roja

Un nuevo Es-Alert hace sonar todos los móviles de Valencia

El mensaje indica medidas preventivas como evitar desplazamientos, no cruzar zonas inundables y buscar zonas altas en zonas inundables

Así ha sonado el EsAlert en todos los móviles de Valencia

Así ha sonado el EsAlert en todos los móviles de Valencia / Redacción Levante-EMV

Lluís Pérez

Lluís Pérez

València

Nueva alerta roja y nuevo mensaje Es-Alert. Emergencias ha lanzado un mensaje de alerta a las 19.23 horas, ocho horas antes del inicio de la alerta roja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a partir de las 12 horas del domingo y que se alargará hasta las seis de la madrugada del lunes. Como ya ocurriera durante la alerta roja de septiembre, el mensaje se ha enviado con muchas horas de antelación.

  • A diferencia del del 29-O que fue "tardío y erróneo", el Es-Alert indica acciones preventivas muy concretas a la ciudadanía:
  • Evitar desplazamientos.
  • No cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico.
  • No realizar actividades en cauces y sus proximidades.
  • Si estás en una zona inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior.

Además, para cerrar el mensaje, Protección Civil pide evitar las llamadas innecesarias y seguir las indicaciones de las autoridades. Incluye también los canales oficiales como el 112 y Emergencias GVA.

Más de 180 litros por m2

Alerta roja en Valencia para el domingo 14 de diciembre.

Alerta roja en Valencia para el domingo 14 de diciembre. / Aemet

La emergencia comenzará a las 12 horas del domingo y se prolongará durante toda la jornada para alargarse, al menos, hasta las 5.59 horas del lunes 15 de diciembre. La Aemet advierte de que la situación meteorológica será "muy adversa en las próximas 36 horas", con precipitaciones que "pueden ser persistentes, localmente torrenciales y superar el umbral de los 180 l/m2 en 12 horas". Según la previsión compartida por la agencia meteorológica, los totales del episodio de domingo y primeras horas del lunes "podrán superar los 250 l/m2".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta por posible dana en la Comunidad Valenciana entre el 11 y el 13 de julio
  2. Las oposiciones de Secundaria en la Comunidad Valenciana con 1.600 plazas ya tienen fecha
  3. Mazón muestra 'total respeto' a la nueva manifestación en su contra, pero defiende su gestión en la dana
  4. Camarero contradice al conseller de Emergencias y asegura que el SMS lo envió el Cecopi como 'órgano colegiado
  5. Ya es oficial: esta es la ubicación de los nuevos radares que te pueden multar a partir de hoy en la Comunidad Valenciana
  6. PP y Vox pactan permitir instalaciones comerciales y de ocio en suelo no urbanizable
  7. Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo 'president'
  8. De la playa a un frío gélido: Emergencias envía una alerta por el brutal desplome de temperaturas

Un nuevo Es-Alert hace sonar todos los móviles de Valencia

Alerta roja en el litoral de Valencia por la borrasca Emilia

Alerta roja en el litoral de Valencia por la borrasca Emilia

Bielsa condena "con firmeza" la corrupción y el machismo y reivindica un PSOE "decente y feminista"

Bielsa condena "con firmeza" la corrupción y el machismo y reivindica un PSOE "decente y feminista"

Crisis en el socialismo valenciano: Los casos de acoso machista alcanzan al PSPV

El jefe de gabinete protege a Mazón, niega ser un machista y alega que los mensajes con Pradas están "descontextualizados"

El jefe de gabinete protege a Mazón, niega ser un machista y alega que los mensajes con Pradas están "descontextualizados"

Berlanga, expresidente de Enusa y afín a Ábalos, investigado en la trama en torno a Cerdán

Berlanga, expresidente de Enusa y afín a Ábalos, investigado en la trama en torno a Cerdán

Sanidad reprogramará 20.000 citas canceladas por la huelga de médicos sin concretar cuánto tiempo necesita para volver a la normalidad

Sanidad reprogramará 20.000 citas canceladas por la huelga de médicos sin concretar cuánto tiempo necesita para volver a la normalidad

Los médicos de la provincia de Alicante son los más reivindicativos de la Comunidad

Los médicos de la provincia de Alicante son los más reivindicativos de la Comunidad
Tracking Pixel Contents