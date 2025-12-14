La Aemet extiende el aviso naranja al litoral norte de Alicante

Nueva alerta roja por lluvias en Valencia y Alicante, que se pone de nuevo sobre aviso por unas previsiones de lluvias torrenciales que podrían dejar más de 220 litros por metro cuadrado entre las jornadas de hoy domingo y mañana lunes.

El nivel de riesgo será extremo a partir de las 12.00 horas, cuando los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevén precipitaciones de más de 180 l/m2 en doce horas.

La máxima alerta meteorológica se mantendrá en Valencia hasta las seis de la madrugada del lunes.

Última hora de las alerta roja por lluvias en Valencia y Alicante