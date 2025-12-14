Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alertas borrasca Emilia Alicante
Borrasca emilia

La Aemet extiende el aviso naranja al litoral norte de Alicante

Las previsiones de la Aemet pronostican que podrían registrarse 220 litros por metro cuadrado entre el lunes y el martes

Aldaia instala las compuertas ante posibles desbordamientos del barranco de La Saleta.

Aldaia instala las compuertas ante posibles desbordamientos del barranco de La Saleta. / Pilar Olaya

Marga Vázquez

València

Nueva alerta roja por lluvias en Valencia y Alicante, que se pone de nuevo sobre aviso por unas previsiones de lluvias torrenciales que podrían dejar más de 220 litros por metro cuadrado entre las jornadas de hoy domingo y mañana lunes.

El nivel de riesgo será extremo a partir de las 12.00 horas, cuando los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevén precipitaciones de más de 180 l/m2 en doce horas.

La máxima alerta meteorológica se mantendrá en Valencia hasta las seis de la madrugada del lunes.

Última hora de las alerta roja por lluvias en Valencia y Alicante

