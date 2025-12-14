En Directo
Borrasca emilia
La Aemet extiende el aviso naranja al litoral norte de Alicante
Las previsiones de la Aemet pronostican que podrían registrarse 220 litros por metro cuadrado entre el lunes y el martes
Marga Vázquez
València
Nueva alerta roja por lluvias en Valencia y Alicante, que se pone de nuevo sobre aviso por unas previsiones de lluvias torrenciales que podrían dejar más de 220 litros por metro cuadrado entre las jornadas de hoy domingo y mañana lunes.
El nivel de riesgo será extremo a partir de las 12.00 horas, cuando los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevén precipitaciones de más de 180 l/m2 en doce horas.
La máxima alerta meteorológica se mantendrá en Valencia hasta las seis de la madrugada del lunes.
Última hora de las alerta roja por lluvias en Valencia y Alicante
- Alerta por posible dana en la Comunidad Valenciana entre el 11 y el 13 de julio
- Las oposiciones de Secundaria en la Comunidad Valenciana con 1.600 plazas ya tienen fecha
- Mazón muestra 'total respeto' a la nueva manifestación en su contra, pero defiende su gestión en la dana
- Camarero contradice al conseller de Emergencias y asegura que el SMS lo envió el Cecopi como 'órgano colegiado
- Ya es oficial: esta es la ubicación de los nuevos radares que te pueden multar a partir de hoy en la Comunidad Valenciana
- PP y Vox pactan permitir instalaciones comerciales y de ocio en suelo no urbanizable
- Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo 'president'
- De la playa a un frío gélido: Emergencias envía una alerta por el brutal desplome de temperaturas