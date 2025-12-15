La secretaria general del PSPV-PSOE Diana Morant admite fallos en el protocolo de denuncias que asegura ya han corregido

La secretaria general del PSPV-PSOE Diana Morant admite fallos en el protocolo de denuncias internas del partido habilitado para casos de acoso sexual o laboral, machismo o de causas de corrupción. Unas denuncias que han salido a la luz en el particular #Metoo que viven los socialistas por las denuncias de acoso que se han conocido en las últimas semanas en la Comunitat Valenciana, Andalucía, Galicia y desde julio en el corazón de La Moncloa, con las denuncias contra Francisco Salazar, que también iba a ostentar un cargo de relevancia en Ferraz.

Sánchez admite errores

En plena polémica por las presuntas situaciones de acoso a las mujeres en el seno de las filas de Moncloa y de Ferraz, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también admitió haber cometido errores: «Somos los primeros en aplicar con todas las consecuencias el protocolo de acoso y de abuso a las mujeres en nuestro partido», aseguró en un acto electoral en Cáceres.

Mejoras y corrección de errores

«Hemos detectado fallos internos en la ejecución del protocolo», admitió Morant en la atención a los periodistas en Torrevieja, donde ayer celebraron un acto a favor de la sanidad pública. Morant explicó que el protocolo de denuncias internas «se puso en marcha precisamente este verano con una plataforma informática nueva y ayer [por el viernes] mismo en una reunión con el resto de federaciones, también la nuestra, se propusieron mejoras del protocolo, corrección de los errores y por lo tanto un trabajo y un esfuerzo conjunto». Morant calificó la reunión del viernes fue muy productiva porque analizaron, según explicó, mejorar el sistema para tener un sistema protocolarizado, claro para que las mujeres sepan dónde tienen que acudir [para denunciar] y que el partido responda de manera clara, rápida. Y si no ha ocurrido en esta ocasión, [determinar] cómo nos gustaría que hubiese ocurrido».

«Lo primero es el reconocimiento de errores. Pedir disculpas a las mujeres que se han visto afectadas por estos errores en el protocolo y después acompañamiento total y contundencia total. Nosotras creemos a las mujeres y denunciamos y actuamos solo con una denuncia», defendió la líder de los socialistas valencianos en sus declaraciones a los periodistas en Torrevieja.

Defiende la celeridad en el "caso Salazar"

Morant puso como ejemplo el caso Salazar que «se conoció a las 7 de la mañana y a las 10 horas, cuando empezó el Comité Federal, ya se habían tomado las decisiones, se le había expulsado del partido y se había anunciado su cese en su puesto de trabajo».

Por ello Morant defiende que «ojalá todas las organizaciones respondieran igualmente, porque queremos construir un país en el que las mujeres y las mujeres sepan que sus hijas, que ellas están seguras en su entorno laboral. Ojalá todo el mundo reaccionara de la misma manera, porque yo estoy segura de que en otros entornos quizás las mujeres tienen miedo a denunciar porque no va a haber unas consecuencias positivas para ellas, sino justo lo contrario. A veces hay miedo a denunciar por miedo a represalias. No es el caso del Partido Socialista. Aquí no hay ningún tipo de represalias. No se pone en duda el testimonio de las mujeres. Lo que hacemos es actuar con absoluta contundencia», defendió.

El protocolo de denuncias internas del PSOE al que aludía Morant es el Sistema Cade (obligatorio desde 2023 por la ley de protección de personas denunciantes). En el caso de las denuncias por acoso, se deben analizar por el «Órgano contra el acoso, un órgano especializado e independiente compuesto por especialistas en la materia», según informa el PSOE en su página web.

Precisamente, el anonimato de las denuncias que sólo son conocidas por este órgano de análisis es lo que explican fuentes del PSPV-PSOE para defender que desconocían las presentadas contra el alcalde de Almussafes, Toni González. O incluso si pueden existir más contra otros militantes. «Las denuncias se hacen a través de esta plataforma para que se puedan presentar de forma anónima y que las personas militantes denunciantes puedan denunciar sin intermediarios», señalan las mismas fuentes.