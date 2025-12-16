València dedicará una calle a Ana Orantes
Compromís celebra la aprobación de su propuesta en comisión tras adaptarla para evitar el bloqueo de Vox y garantizar un homenaje a una figura clave en la lucha contra la violencia machista
Los grupos del Ayuntamiento de València han aprobado por unanimidad que se dedique una calle a Ana Orantes, víctima de violencia machista y referente indiscutible en la lucha por los derechos de las mujeres. La moción, planteada por la concejala Lluïsa Notario, de Compromís per València, ha salido adelante en la Comisión de Bienestar después de que la coalición valencianista adaptara la iniciativa inicial para garantizar su aprobación.
Notario ha recordado que Compromís decidió modificar su petición original —que planteaba dedicar un jardín— para evitar el veto de Vox, responsable del área de Parques y Jardines. "Hoy queda claro que cuando hay voluntad política se pueden superar los bloqueos de la extrema derecha. Hemos hecho lo necesario para que Ana Orantes tenga el reconocimiento que merece, y lo hemos conseguido con el apoyo de todos los grupos", ha afirmado Notario.
La representante del segundo partido de la ciudad ha subrayado que la aprobación unánime "envía un mensaje potente y necesario en un momento en el que todavía hay quien niega la violencia de género". Según Notario, "Ana Orantes no es solo una víctima, es una mujer valiente que con su testimonio sacudió conciencias y cambió la historia, abriendo el camino a las leyes que hoy protegen a tantas mujeres".
"Justicia, memoria y compromiso colectivo"
Compromís valora que la iniciativa haya prosperado gracias al diálogo y a la insistencia, y ha destacado que la memoria de las víctimas "no puede quedar nunca supeditada a intereses ideológicos”. Notario ha remarcado que dedicar una calle a Ana Orantes "es un acto de justicia, de memoria y de compromiso colectivo con una ciudad que no mira hacia otro lado ante la violencia machista".
La coalición valencianista ha celebrado el resultado de la comisión y ha insistido en que continuará trabajando para que València sea una ciudad que reconozca, proteja y visibilice a las mujeres que han sufrido violencia, y también a aquellas que, como Ana Orantes, contribuyeron de manera decisiva a transformar la sociedad.
