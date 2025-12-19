Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Condena DiputaciónZara MaisonnaveComprobar Lotería de NavidadEl tiempoAgresión sexualBrindis navideño INFORMACIÓN
instagramlinkedin

El alcalde de Jérica investigado por agresión sexual defiende su inocencia y asegura que "la verdad acabará triunfando"

Sostiene que la denuncia está "interpuesta por dos adultos de 26 y 27 años de edad y no por menores"

El alcalde de Jérica, en 2023 mostrando su apoyo a la familia de una menor fallecida

El alcalde de Jérica, en 2023 mostrando su apoyo a la familia de una menor fallecida

El alcalde de Jérica, en 2023 mostrando su apoyo a la familia de una menor fallecida / Europa Press

Iván Checa

Iván Checa

Castellón

El alcalde de la localidad castellonense de Jérica, Jorge Peiró (PP), al que investiga un juzgado de Segorbe por presuntos delitos de agresión sexual respecto a dos menores de edad, ha defendido su inocencia a raíz de las informaciones que se han publicado este jueves y ha asegurado que "la verdad acabará triunfando".

El primer edil ha mostrado su "confianza en la Justicia para defender su inocencia" frente a la denuncia "interpuesta por dos varones adultos de 26 y 27 años de edad y no por menores, conforme se ha filtrado maliciosamente en diversos medios".

"Con toda la fuerza"

Peiró ha asegurado que "la verdad acabará triunfando" y ha lamentado "el dolor que estos hechos han causado en mi familia". Asimismo, el munícipe de Jérica ha manifestado su deseo de defenderse "con toda la fuerza que nos ampara por ley" porque "soy inocente", a la vez que ha mostrado el "máximo respeto al procedimiento judicial abierto".

Noticias relacionadas y más

La causa contra Jorge Peiró, como ha recogido este diario, se encuentra abierta desde hace unos meses y la jueza que la instruye impuso al investigado medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación con los dos denunciantes que continúan vigentes. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha precisado que se investiga al alcalde per sendos presuntos delitos de agresión sexual respecto a dos víctimas menores de edad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta por posible dana en la Comunidad Valenciana entre el 11 y el 13 de julio
  2. Las oposiciones de Secundaria en la Comunidad Valenciana con 1.600 plazas ya tienen fecha
  3. Mazón muestra 'total respeto' a la nueva manifestación en su contra, pero defiende su gestión en la dana
  4. Camarero contradice al conseller de Emergencias y asegura que el SMS lo envió el Cecopi como 'órgano colegiado
  5. Ya es oficial: esta es la ubicación de los nuevos radares que te pueden multar a partir de hoy en la Comunidad Valenciana
  6. PP y Vox pactan permitir instalaciones comerciales y de ocio en suelo no urbanizable
  7. Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo 'president'
  8. De la playa a un frío gélido: Emergencias envía una alerta por el brutal desplome de temperaturas

El alcalde de Jérica investigado por agresión sexual defiende su inocencia y asegura que "la verdad acabará triunfando"

Llorca insiste en el deshielo con el Gobierno pese a los reparos del PSPV

La UME, una hora antes de ser solicitada por la Generalitat el 29-O: "Estamos con las orejas levantadas"

La UME, una hora antes de ser solicitada por la Generalitat el 29-O: "Estamos con las orejas levantadas"

La IA contestará al 100 % de las llamadas de los pacientes para no perder ni una cita

El PP de Castellón cesa de asesor en la Diputación al alcalde de Jérica ante la investigación por agresión sexual a menores

Llorca pasa a Sánchez una 'factura' de agravios de 24.000 millones

El instituto Isabial de Alicante promociona quince investigaciones innovadoras con perspectiva de género

El instituto Isabial de Alicante promociona quince investigaciones innovadoras con perspectiva de género

Mazón llega tarde a las Cortes y se pierde el debate por el que cobra como portavoz en comisión

Tracking Pixel Contents