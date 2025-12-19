La UME, una hora antes de ser solicitada por la Generalitat el 29-O: "Estamos con las orejas levantadas"

La UME estaba "con las orejas levantadas" por la situación de Utiel desde al menos una hora antes de que la Generalitat solicitara formalmente su despliegue el pasado 29 de octubre de 2024, día de la dana en la que murieron 230 personas. Así se desprende de la documentación aportada por el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, a la causa de la dana que instruye la magistrada Nuria Ruiz Tobarra y que incluye correos electrónicos y whatsapps intercambiados por el funcionario con altos cargos, técnicos e incluso militares relacionados con la emergencia.

Entre ellos, destacan los mensajes cruzados con Salvador Romón, comandante de la UME. El militar se interesa por la situación a las 14.30 horas. "¿Cómo está la cosa?", le pregunta a Suárez, que señala que está "complicado en Utiel". El comandante le contesta que el Ejército está "con las orejas levantadas" y le insta a que le contacte cuando se emita la petición oficial para "apretar" a responsables de Protección Civil y agilizar el trámite. Esa solicitud se envió finalmente a las 15.40 horas y para cuando llegaron el municipio ya era inaccesible y sólo se pudieron efectuar rescates por vía aérea.

Otra conversación aportada por Suárez, en este caso con la jefa de Protección Civil de la delegación del Gobierno en la C. Valenciana, también muestra que el Ejecutivo central estaba pendiente de la situación. Patricia García escribe al técnico a las 14.56 para recordarle la necesidad de declarar la situación 2 de emergencia antes de solicitar el despligue de la UME. "Jorge, si pedís UME recuerda declarar situación 2", explica.

Jorge Suárez, el funcionario clave de Emergencias durante la gestión de la dana y que sigue en su puesto, ha declarado esta semana por segunda vez ante la jueza de la dana, después de que su primera comparecencia se tuviera que suspender.

Entre otras cosas, el técnico ha constatado que los debates sobre el envío del Es Alert fueron demasiado largos, o que a las 20.30 horas ya eran conscientes de que la situación era “un desastre”.

A través de sus whatsapp y correos, puede comprobarse que el subdirector general de Emergencias mantuvo contacto ese día con la consellera Pradas, su número dos Argüeso, la alcaldesa de Requena o responsables de la UME o de Protección Civil de la Delegación del Gobierno, entre otros responsables.

De sus comunicaciones con Miquel Mollà, por ejemplo, se constata que desde las 15.56 horas ya se tiene constancia de problemas con las comunicaciones telefónicas. Mollà es ingeniero de telecomunicaciones y responsable de tecnologías del 112. También validó el Es Alert. “La situación de las comunicaciones es una locura. En 25 años no he visto nada igual”, le escribiría a Suárez pasadas las diez de la noche. Fue una tarde repleta de incidencias.

El contenido del acta de cotejo deja otras curiosidades. Una de ellas es que el propio Suárez creía que Carlos Mazón había llegado al centro de coordinación de emergencias una hora antes de lo que realmente llegó.

En un correo del mes de febrero de 2025, Suárez pide a un técnico que recupere las imágenes de la entrada al Cecopi de las autoridades, para cumplir con un requerimiento de la jueza de Catarroja. “Por favor mirad mañana las imágenes para ver a qué hora aproximada llegó el Presidente de la Generalitat, calculo que a partir de las 19:30”. De esa diligencia se descubrió finalmente, varios meses después, que Mazón no llegó a l’Eliana hasta las 20.28 horas.