Llorca suspende de militancia al alcalde de Jérica tras su imputación y Morant exige su cese inmediato

El president de la Generalitat y secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha negado este viernes que tuviera conocimiento previo de la denuncia por agresión sexual a dos menores contra el alcalde popular de Jérica, Jorge Peiró. En todo caso, Llorca ha apelado a la presunción de inocencia y ha pedido esperar hasta la resolución judicial para tomar decisiones orgánicas. Después de que la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Segorbe haya abierto una investigación sobre el caso, Peiró ha sido cesado como asesor en la Diputación de Castellón y suspendido cautelarmente de militancia por el PPCV pero retiene su acta municipal.

El PSPV había exigido que Llorca aclarara desde cuándo tenía constancia de esta investigación por presunta agresión sexual a dos menores de edad. El popular ha asegurado que "no tenía constancia" y que fue informado de los hechos este jueves por la dirección provincial del PP de Castellón, la encargada de supervisar los municipios de menos de 20.000 habitantes, como es el caso de Jérica, según los estatutos de la formación.

Tras conocer esas informaciones, Peiró fue "automáticamente cesado" como asesor en la corporación provincial y suspendido de militancia, ha señalado el todavía número dos del PPCV pero que ejerce de líder interno de facto desde la dimisión de Mazón como jefe del Consell.

Llorca ha defendido que el partido que ahora pilota ha actuado "de inmediato" y ha subrayado que el asunto está ya judicializado, lo que ha considerado un "claro ejemplo de transparencia" y una "gran diferencia" respecto al proceder del PSOE ante situaciones similares. En ese sentido, ha destacado que Pilar Bernabé "habla mucho del caso de Jérica pero aún no ha trasladado a Fiscalía las denuncias que se han presentado en su partido", ha reprochado.

"Un claro ejemplo de transparencia"

"Yo creo que es importante, una necesidad y un claro ejemplo de transparencia que esas denuncias que ha tenido el Partido Socialista se trasladen a la Fiscalía y que allí sean investigadas también por los jueces", ha reivindicado en la línea que viene defendiendo todo el PP desde el estallido del caso Salazar en Ferraz.

El jefe del Consell ha prometido la "expulsión inmediata" en caso de que el proceso derive en una condena judicial, si bien ha señalado que por ahora el partido no puede exigir el acta al edil. En ese sentido, ha destacado que por el momento "se han aplicado los estatutos" del PP y que por tanto, el alcalde está suspendido de militancia "a la espera" del veredicto judicial. Si es una sentencia condenatoria, "sería expulsado de inmediato", ha asegurado Llorca.

Preguntado sobre si "confía" en la inocencia de Peiró, Llorca no se ha querido pillar los dedos y se ha limitado a señalar: "Yo confío en que se haga justicia y se actúe rápido. No puedo opinar de algo que no sé".

Morant: una cuestión "de una gravedad enorme"

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha instado este viernes al PP a exigir el acta al alcalde de Jérica (Castellón), a expulsarle del partido, pues se trata de una cuestión "de una gravedad enorme". Un extremo, el de la expulsión del PPCV, que Juanfran Pérez Llorca ha aparcado hasta que haya sentencia firme.

Morant ha señalado a los medios de comunicación que, hasta llegar a una imputación, ha habido "muchos pasos antes", y ha vuelto a preguntar a Pérez Llorca "desde cuándo conocía" que un militante y alcalde de su partido había sido denunciado por dos menores por abuso sexual. El president ha asegurado poco antes de la intervención de Morant que desconocía la denuncia hasta este jueves.

"Es de tal gravedad que necesitamos explicaciones", de Pérez Llorca e incluso del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de por qué no se le exige el acta a este alcalde, ha indicado Morant, quien ha considerado que se le debería suspender de militancia y expulsarle del partido y del cargo de asesor en la Diputación de Castellón.

La socialista ha reprochado que desde el PP se diga que al alcalde "lo juzgarán los vecinos y las vecinas", porque eso "no es aceptable en política", y ha insistido en la necesidad de que el PP muestre su "rechazo absoluto y la condena pública" a una "actitud que no cabe en política".