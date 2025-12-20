El adiós de Pablo Broseta: Llorca se 'divorcia' de la saga con más pedigrí del centro derecha valenciano

“No hace tanto que el gobierno de la Generalitat creía en Europa”. Con esta declaración de intenciones en su perfil de LinkedIn, el ya expolítico Pablo Broseta Dupré (València, 1965) evidenciaba este viernes el ‘divorcio’ con el nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que se ha oficializado poco después primero en el pleno del Consell y después en el DOGV.

Broseta, hasta este jueves secretario autonómico de Relaciones con la Unión Europea, dimitió antes de ser cesado, sin esconder un disgusto mayúsculo y público, y también tras haber renunciado a la oferta de Presidencia para seguir como director general, degradado un escalón por debajo de quien va a ser su sustituta por decisión de Llorca, la exconsellera Ruth Merino.

“Es un menosprecio absoluto a su trabajo y al de su equipo en Bruselas y Valencia”, lamentaban desde su entorno, desde donde este viernes ponían en valor el trabajo desde 2023, con gestiones para potenciar el sector de la automoción, el papel de las regiones, o consiguiendo situar a la C. Valenciana en la vicepresidencia de la Comisión ECON del Comité Europeo de las Regiones durante un periodo de dos años.

“Ahora el gobierno de la Generalitat va a estar al menos hasta abril sin representante en Bruselas, por los trámites con los ministerios de Política Territorial y de Asuntos Exteriores, que deben informar a la Comisión que es quien dará el 'ok' a la nueva representación. Tu capacidad de interacción va a ser nula hasta las elecciones”, añaden fuentes próximas.

Enlace con la burguesía del Cap i Casal

El empresario y excónsul de Francia es el mediano de los tres hijos de Manuel Broseta Pont, el que fuera catedrático de Derecho mercantil, hombre fuerte de UCD en Valencia durante la Transición y víctima de ETA en 1992.

El ‘sacrificio’ de Pablo ha sorprendido. El apellido Broseta sigue siendo un icono de la burguesía valenciana, algo así como los ‘Kennedy’ valencianos, como alguien les bautizó hace unos años. Tan intacto sigue su prestigio (el despacho de abogados que hoy lidera el hijo pequeño, Manuel, no ha dejado de crecer), que el Partido Popular recurre a él con frecuencia: o se le invoca o se le tienta para lucirlo en la primera línea política.

Ximo Puig y Pablo Broseta, en el homenaje al profesor Broseta con motivo del 30 aniversario de su muerte a manos de ETA. / GERMAN CABALLERO / LEV

Entre 2007 y 2012, Francisco Camps y Alberto Fabra contaron con el hermano mayor en sus ‘consells’, el economista Bruno Broseta Dupré. En 2023, fue un Carlos Mazón que entonces se presentaba como liberal y centrista quien apeló de nuevo a este apellido de peso en València ciudad en su asalto al Palau y lo situó nada menos que de número 3 en la lista por Valencia. Solo por detrás de María José Catalá y Vicent Mompó, presidente provincial.

La familia Broseta está muy bien relacionada con el dirigente popular en Bruselas Esteban González Pons, peso pesado en el PP de la ciudad de Valencia desde hace décadas. Una de las hijas de Manuel es asesora en el Parlamento Europeo. No era la primera vez que el PP buscaba al mediano de los hermanos. Con este paso adelante, Pablo echaba de paso un capotazo a Mazón en su aterrizaje en la capital, en cuyos círculos influyentes era un absoluto desconocido. “El malestar existe pero no es por una cuestión personal. Tiene vida fuera de la política. Tomó una decisión muy importante hace tres años porque se le pidió. Puso en cuestión su neutralidad y se significó”, lamentan ahora.

La herencia 'mazonista'

Esa condición de fichaje de Mazón puede haber influido en la salida de Broseta, pero sorprende, también, que se le defenestre para repescar precisamente a Ruth Merino, quien también fue una apuesta personalísima del expresident en esa misma maniobra para proyectar centralidad. Merino abandonó Ciudadanos entre lágrimas en enero para fichar por el PPCV dos semanas después, a las puertas de las autonómicas de 2023.

Apostó a caballo ganador y Mazón le elevó a consellera de Hacienda. En este tiempo su visibilidad y vinculación con el entonces jefe del Consell ha sido mucho más marcada que la de Broseta. No en vano, además de confiarle una cartera de peso como Hacienda, Merino fue hasta la dana portavoz del Consell. Hechos que enfrían la hipótesis de que la salida de Broseta obedezca a un intento de Llorca de romper con la herencia de Mazón, ya que Merino lleva también ese sello y con su reincorporación ha mantenido a todos los consellers del anterior Consell en el nuevo.

La Generalitat no ha querido pronunciarse oficialmente sobre los motivos del president para ejecutar este movimiento, que ha desconcertado a más de uno. Más que por la salida de Broseta, a la que algunos no dan tanta importancia, por el regreso de Merino al Consell apenas 15 días después de haber sido la única baja en la remodelación de Llorca. La nueva secretaria autonómica es técnico de Hacienda, por lo que dispone de un puesto de trabajo esperándole fuera de la política, y tampoco tiene peso específico en el partido.

Además, ha sorprendido que Llorca le encuentre acomodo en el segundo escalón del Consell, lo que supone una evidente degradación de sus responsabilidades previas muy poco habitual en política. En todo caso, la pérdida de rango no parece importar a Merino, al contrario de lo que ha sucedido con Broseta.