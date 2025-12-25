Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta amarilla por nevadas en Castellón en el día de Navidad

Desde los servicios de emergencia se recomienda extremar la precaución, especialmente en los desplazamientos por carreteras del interior

Miguel Agost

Sergi Juan

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves, día de Navidad, el aviso amarillo por nevadas en el interior norte de la provincia de Castellón, donde se prevé que puedan acumularse hasta 8 centímetros de nieve en 24 horas, a partir de los 700 metros de altitud.

Según la previsión, el aviso por nevadas comenzará a las 10.00 horas y se mantendrá activo hasta las 20.00 horas. El episodio se enmarca en una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica en la Comunitat Valenciana, aunque en el caso de Castellón el riesgo principal está asociado a la nieve en las zonas de interior.

Ante esta situación, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha establecido también la alerta amarilla por nevadas en el interior norte de Castellón, con el objetivo de realizar un seguimiento del episodio y coordinar los recursos necesarios.

Desde los servicios de emergencia se recomienda extremar la precaución, especialmente en los desplazamientos por carreteras del interior y en las zonas de mayor altitud, así como mantenerse informado a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones de la previsión.

Bomberos despliegan medios quitanieves

Bombers de la Diputació de Castelló ha movilizado dos dotaciones y tres unidades de los servicios forestales de la Generalitat Valenciana (GVAbforestals) equipadas con medios quitanieves para realizar rutas de vigilancia y actuación en distintas zonas del interior norte de la provincia.

La intervención se centra en los puntos asignados donde, según la información facilitada, nieva de forma débil, dentro del episodio de frío y nevadas que afecta a esta zona de Castellón.

El operativo tiene como objetivo garantizar la seguridad y la transitabilidad en las áreas afectadas mientras se mantiene activa la alerta por nevadas.

Alerta amarilla por nevadas en Castellón en el día de Navidad

