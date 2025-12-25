Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Blanca Navidad en Castellón: Morella amanece cubierta de nieve

Desde primera hora de este jueves se han registrado valores negativos en varias poblaciones del interior

El interior norte de la provincia de Castellón vive un día de Navidad plenamente invernal, con temperaturas bajo cero, cielo cubierto y precipitaciones en forma de nieve en distintos puntos del territorio. Morella ha amanecido cubiertos por la nieve, en una jornada marcada por el frío intenso.

A primera hora de este jueves se han registrado valores negativos en varias poblaciones del interior, con -1,7 grados en Vilafranca y Morella y hasta -3,4 grados en Castellfort, según los datos disponibles. En estas zonas, la nieve cae de forma débil pero continuada, acompañada de un ambiente muy frío.

Ante esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por nevadas en el interior norte de Castellón, mientras que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat mantiene también la alerta amarilla, ante la previsión de acumulaciones significativas en cotas superiores a los 700 metros.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución, especialmente en los desplazamientos por carreteras del interior, y seguir la evolución del episodio a través de los canales oficiales, en una jornada en la que el invierno se ha hecho notar con fuerza en Castellón.

